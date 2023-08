Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Según los que saben de leyes, la SEP violó la Ley General de Educación porque mandó a imprimir los libros sin antes haber publicado los planes y programas de estudio, y tampoco realizó consultas con todos los sectores involucrados como organizaciones civiles y padres de familia. Al modo del gobierno de la Cuarta Transformación, la cosa es a chaleco.

Dramatismo puro

Parece que nadie detiene a la Secretaría de Educación Pública, para quien no hay amparo que valga para impedir distribuir los nuevos libros de texto gratuitos el próximo ciclo escolar, ni la aplicación de esta nueva propuesta.

Y es que esta polémica sigue en un laberinto de expresiones, condenas y encontronazos; tanto que el tema irá a la Corte, o sea en menudo lío meterán a los ministros.

Las expresiones como la de Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la SEP son de telenovela barata:

“El tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas, amenazaron con 9 años de prisión. Por la NEM (Nueva Escuela Mexicana), por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años; doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado... ¡Me encontrarán trabajando!”, puso en su twitter.

Mejor que las autoridades que se encargaron de hacer estos libros expliquen por qué no respetaron el procedimiento y digan por qué se fueron los errores ya señalados. Y no hablamos de la educación sexual, ni las familias homoparentales, no esos son contenidos, y allá quien no le gusten esos temas, pero los errores son errores y hay que asumirlos y corregirlos.