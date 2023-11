Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Los empleados y

su afán de engañar

No es la primera vez que los empleados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y otros “quedabien”, salen a criticar la información publicada por medios de comunicación y sus periodistas profesionales.

No es nada nuevo que haya gente que critique desde la ignorancia o la mala fe, solo por tener un micrófono enfrente; esos que se sienten suficientes nada más por tener muchos años haciendo lo mismo.

Las decisiones editoriales no se toman por puntadas o porque a algunos no les gustó o porque piensan que es buena idea, peor, porque creen saber.

Como contexto, el martes, el Diputado Sergio Mario Arredondo, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, criticó que los empleados de la UAS confundan y engañen a la población respecto a las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación en su cuenta pública del 2022.

Molestos, los empleados gritaron y enseñaron su ignorancia porque Noroeste compartió que en resultados del informe, la ASF halló compras fraccionadas por los mismos productos a los mismos proveedores, contratos sobrepagados y un posible daño al erario de 128 millones de pesos.

Desde la oficina de Comunicación de la UAS mandaron un boletín “aclaratorio” para señalar que solventaron las observaciones con documentos del 25 de septiembre, pero la ASF estableció que fueron insuficientes.

Arredondo criticó la comunicación usada para confundir a la sociedad y consideró innecesario que las autoridades universitarias hayan salido con esa ocurrencia, que no es otra cosa que una instrucción.

Siempre hay personal de ese tipo, por eso urge una revisión hasta de los puestos más sencillos. Gente que no está capacitada para sus puestos, y prueba de ellos son las ocurrencias que deciden poner en marcha solo porque les dicen que hay que hacerlas.

Al decir que todo salió bien de la auditoría que les realizaron desde la Federación nada más se exhiben; está claro que los documentos justificativos entregados por la UAS fueron insuficientes para subsanar las observaciones.

Se sabe, además, que hay un plazo de 30 días para emitir un nuevo dictamen y entonces sí el sentido del documento oficial cambia, se podrá confirmar esa información oficial y entonces publicarse.

Pero no, no es echando mentiras, ni compartiendo fantasías como la de que “le van a dar prisión preventiva al Rector Madueña”, pues eso pasa solo con acusados de delitos graves, como se aclaran las cosas.

Y eso cualquier periodista que vaya a cubrir las audiencias lo sabe. Los que no van, los que no conocen a abogados que litiguen en audiencias, pues es obvio que tampoco van a saber. No porque no puedan, sino porque no les conviene.