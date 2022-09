Se muestra cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador y lo dice en voz alta cada que puede. Pero eso no le ayudó en esto y demuestra que en realidad el Poder Legislativo, o las huestes de Morena, no se quisieron manchar en su defensa. Nadie quiere salpicarse por una bronca ajena. Intentó medir fuerzas y no le alcanzó.

¿La ASE dobla a ‘El Químico’?

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres estiró la liga hasta que se venció. Y aunque aún no se ha revelado el contenido de lo que arrojaron las investigaciones por la compra de 2 mil 139 luminarias en 400.8 millones de pesos, es de presumirse que esto tiene qué ver con haber cancelado el contrato con Azteca Lighthing SA de CV. El Alcalde no se cansaba de decir que había hecho todo bien, según él, pero esta granada le explotó en la cara. ¿Ahora qué sigue? ¿Una nueva demanda como la del caso Nafta? ¿Su desafuero? ¿La judialización del caso? Aquí es donde interviene la política. En el poder cualquier escenario es posible. Rebelarse, la sumisión hasta salir de los reflectores con el apoyo del sistema. Se muestra cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador y lo dice en voz alta cada que puede. Pero eso no le ayudó en esto y demuestra que en realidad el Poder Legislativo, o las huestes de Morena, no se quisieron manchar en su defensa. Nadie quiere salpicarse por una bronca ajena. Intentó medir fuerzas y no le alcanzó.

Todo en ‘fast track’

De nada sirvieron las críticas, las voces en contra de organismos de Derechos Humanos, de varios sectores que ven preocupados una posible militarización del País, como si no estuviéramos ya militarizados pero sin resultados contra la delincuencia, la Guardia Nacional ya pasó a ser controlado por la Secretaría de Defensa Nacional, tal y como lo propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Más que parecer un régimen democrático y parlamentario, con una división de poderes esto ya parece un muégano dictatorial, lo que dice el Jefe se hace. La noche del viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó el regalo de Legislativo, perdón el decreto que hace oficial las reformas a las leyes de seguridad por las que la Sedena tiene el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene un plazo de 60 días para transferir a la Sedena los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales, gastos de operación de la Guardia Nacional y recursos materiales destinados a su operación. Todo en un santiamén, en la política del fast track, la publicación del decreto se hizo tan solo unas horas después que el Senado aprobó el proyecto y luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al Secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, como encargado de la operación de la Guardia Nacional. Ahora, que la aprobación no estuvo tan unánime, fueron 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, la aprobación en la Cámara de Senadores. ¿Retroceso o un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para el combate a la delincuencia? Aún no lo sabemos pero los organismos de Derechos Humanos no están muy contentos. Por lo pronto para el siguiente año el Gobierno ya tiene para la Sedena ya tiene una propuesta significativa de más recursos. Según esto a los casi 112 mil millones de pesos que se le pretenden asignar como presupuesto para 2023, se sumarían más de 34 mil 500 millones de pesos previstos para Guardia Nacional.

Son recursos históricos.

Al parecer Andrés Manuel López Obrador, en su casi recta final, quiere mantener este apapacho a la Sedena que sostuvieron sus antecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, cañonazos de recursos para que no se salgan del huacal.

La lucha contra los baches

En tres meses de la administración de Juan de Dios Gámez Mendívil el Ayuntamiento de Culiacán ha invertido casi 6 millones de pesos en tapar los baches pero se prevé que sean 8 millones. Es una fuerte suma de dinero, más de lo que el Gobierno del Estado ha destinado para apoyar a los damnificados por las intensas lluvias registradas en la entidad. Al escuchar esta cantidad uno pensaría que el problema ya está resuelto, pero no es así, los baches siguen apareciendo y se siguen multiplicando por toda la ciudad y cada vez más grandes. El problema no solo es de estética o de daños materiales por los autos que ya se han averiado, sino que también es una cuestión de seguridad vial, la magnitud de los baches puede generar accidentes y si el municipio no puede reparar los desperfectos, menos se hará cargo los daños que estos generen.

Carros nuevos

para seguridad

Los que se quieren equipar muy bien son la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado, que andan buscando comprar 78 vehículos, en su mayoría camionetas tipo pick up para patrullas. Aunque en la licitación no viene especificada qué cantidad es para cada organismo, los detalles de las unidades sí vienen claros. A ver si ahora sí pueden adquirirlos, ya que está el antecedente de que en una licitación realizada antes en la que se intentó adquirir 32 camionetas tipo pick up, que no se pudieron comprar ya que sólo una de las cinco firmas pudo acreditar requisitos completos para una de las partidas, para sólo cuatro pick ups.

Que no hay impacto