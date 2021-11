El PAS quiere la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería y si se puede la Oficialía Mayor, los tres puestos más importantes, mientras “El Químico” sólo está dispuesto a entregar puestos menores.

Crisis política

Siempre que habla un político hay que utilizar un traductor para saber qué está diciendo, incapaces de hablar con la verdad, van enredando las cosas lo más que pueden para intentar presentarse como los héroes de la película y de pasó pintar de villanos a sus adversarios.

Esto es exactamente lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Mazatlán, donde dos políticos protagonizan un enfrentamiento arrabalero que amenaza con paralizar al gobierno mazatleco.

En una esquina se encuentra el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez y en la otra Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense.

El Alcalde protagoniza el enfrentamiento abiertamente, por lo tanto podemos intentar traducir su lenguaje, Cuén Ojeda lo hace desde las sombras, utilizando a los regidores de su partido, así que solo podemos analizar sus acciones.

Las razones del pleito son muy sencillas: fueron aliados durante la campaña electoral, ganaron y ahora “El Químico” se niega a entregar las posiciones que el PAS exige para sus soldados.

El PAS quiere la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería y si se puede la Oficialía Mayor, los tres puestos más importantes, mientras “El Químico” sólo está dispuesto a entregar puestos menores.

Ahora que ya entendieron la bronca vamos a ver qué dicen los protagonistas.

Traduciendo a

“El Químico”

El primer objetivo de un político mexicano ante una crisis es negarla, porque si acepta que se le está quemando el rancho van a decir que no tiene capacidad para gobernar, así que sale a decir lo siguiente:

“Es que yo no estoy peleado con los regidores del PAS, no estoy peleado, es un error, quien pone que estamos enfrentados, no, yo lo único que quiero es gobernar y para gobernar Mazatlán yo ocupo tener algunas oficinas que estén con el Alcalde”.

Si traducimos esto a la realidad diría algo más o menos así:

“Estoy agarrado hasta el chongo con los regidores del PAS, es cierto, no me dejan gobernar y yo para gobernar necesito que los funcionarios trabajen para mí”.

Y cuando un periodista le pregunta por qué no se sienta a negociar con los regidores, sutilmente deja entrever que los regidores solo son títeres del líder del PAS:

“Por supuesto, yo siempre he privilegiado el diálogo, el problema es que nadie viene si no le dan el visto bueno”.

El Alcalde lanza golpes desde una esquina, el problema es que lo tienen acorralado, los del PAS, antes de pelear con él, se aseguraron la mayoría en el Cabildo y la mayoría siempre gana en una democracia.

Round de sombra

Y mientras el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez, se quita los golpes y las mordidas que le lanzan ocho regidores controlados a distancia, el líder del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, practica lo que mejor le sale, la negociación forzada.

No es la primera vez que el PAS negocia algo, su supervivencia como partido se la debe a la negociación, lleva años vendiendo votos virtuales, una infraestructura mitológica y su especialidad: hacerla de partido bisagra (el partido que se une a mi, gana).

El PAS carece de ideología, nadie sabe si es de izquierda o de derecha, eso sí es capaz de aliarse con cualquiera y una vez que gana es el mejor para cobrar los votos que nadie sabe si consiguieron o no.

Los candidatos de Morena en Sinaloa ya los conocen, de hecho se resistieron a realizar una alianza con ellos en las pasadas elecciones, pero los pasistas, siempre astutos, fueron y negociaron en México, así que la orden les llegó desde arriba.

Ya que ganaron, los morenistas intentaron sacudirse al PAS de encima, pero es más fácil quitarte un chicle del cabello que a unos pasistas a los que les ofreciste puestos si ganaban.

Ya consiguieron dos secretarías en la administración estatal, ahora quieren las tesorerías de los ayuntamientos, donde está el dinero; las secretarías de los ayuntamientos, donde está el poder; y las oficinas de Oficialía Mayor, donde está la vigilancia.

Y si los alcaldes se descuidan, puede que les chupen hasta la última gota de sangre.

Protocolos a modo

En el Congreso de Sinaloa han repetido hasta el cansancio que están aplicando protocolos para prevenir contagios contra el Covid-19, la realidad es que son protocolos a modo en los que se pueden colgar a conveniencia.

Por ejemplo, en las transmisiones en vivo de las sesiones, la ciudadanía se puede dar cuenta que las legisladoras y legisladores no usan siempre el cubrebocas, tomando en cuenta que el micrófono de la tribuna lo usan más de tres personas por sesión, ya representa un riesgo.

Se puede ver que las y los diputados suelen platicar en lo corto, sin respetar sana distancia, pero con todo el discurso que dista mucho de la práctica.

La semana pasada, el Diputado Manuel Luque Rojas y la Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar salieron positivos a Covid-19, y apenas una semana después, Luque Rojas está de nuevo en el Congreso, acudió a la sesión del miércoles, poniendo en riesgo al resto de quienes asistieron.

El Metrobús, va porque va

Entre los dimes y diretes que hay sobre el proyecto del Metrobús, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, está más que seguro que el proyecto va.

Y es que aunque la Secretaria de Bienestar, Ruth Díaz Gurría, dijo que no está en la lista de proyectos prioritarios para esta administración, el dos veces Alcalde dice que el se queda con la declaración que hizo Rubén Rocha Moya, durante su toma de protesta, evento en el cual refrendó el compromiso.

Por lo que el Alcalde, dice que no cree que lo haya dicho el ahora Gobernador sea mentira o esté jugando, y mucho menos que ande contradiciendo al Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, ya que dice es el mismo mandatario estatal quien está patrocinando éste proyecto.

Estaremos atentos pero por lo pronto, les dejamos esta joyita del Presidente Municipal: “Yo digo que se va a hacer el Metrobús, porque se va a hacer”.

Se le borró la sonrisa

Después del escándalo provocado porque Emilio Lozoya, ex director de Pemex, fue visto comiendo en un restaurante de la Ciudad de México, un Juez ordenó que el ex funcionario siga su proceso penal en la cárcel.

El Juez federal basó su decisión en tres rubros: la red de ayuda que podría tener para fugarse al ex director general de Pemex, la cantidad de recursos económicos que tiene para ello, así como la pena de los tres delitos que se le imputan asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho.

Ayer, el ex director general de Pemex fue detenido por agentes de la Guardia Nacional al término de la audiencia judicial en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

A partir de ahí, inicia un nuevo capítulo de esta historia de justicia a la mexicana, que más parece una telenovela mala de alguna de las dos televisoras que administran el entretenimiento de los mexicanos.