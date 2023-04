El Gobierno de Sinaloa ha visitado a los jornaleros que viven en Guasave para garantizar su atención, pero aún falta un enlace que comprenda las limitaciones de los jornaleros y que les ofrezca una mano amiga. No se trata de llegar imponiendo atenciones médicas, sino de ofrecerlas y hacerles ver que son un derecho.

Entender el problema

Las dos caras de la moneda

Negra la cifra de los fallecidos en estos días santos, previamente se hablaba de que sería un poco más de una docena, 13 decían, pero no, la cifra oficial ya dada por las autoridades es de 23 personas que perdieron la vida, la mayoría por accidentes de tránsito. Hubo también 6 homicidios dolosos que según el Secretario de Seguridad no sucedieron los sitios de recreo.

La trampa de las cifras alegres

Si quieren cambiar la narrativa es con hechos, no con maromas, no con números maquillados y definitivamente, tampoco es dando argumentos insensibles como el que no murieron con algo relacionado a la Semana Santa.

El cuento de nunca acabar

Los pendientes

Temas que quizás después de ya de disfrutar estos días de asueto, podamos ya tener alguna luz sobre los temas que han dejado descansar al menos por estos días.

El caso del conflicto UAS-Congreso-Rocha-ASE-Fiscalía-Rector-abogados, está en stand by, pero no crea que no se mencionó por ahí en un homenaje realizado a universitarios caídos, el mensaje fue precisamente en que hay quienes han muerto por defender la autonomía universitaria por lo que están obligadas las nuevas generaciones a hacerlo. Qué manera de manipular sus mensajes.

El otro tema y que la verdad no sabemos cómo es que han puesto una cobija de humo, sí porque esto ya no es una cortina, es una cobija pesada y sucia; hablamos del caso de “El Químico” Benítez, ¿en dónde andará ese ángel tumbado del paraíso que es Mazatlán?

Ya no sabemos mucho, es que el ex Alcalde del puerto no es como el ex Alcalde de Culiacán, quien nomás quiere echar un berrinche saca su video en las redes y mire que hasta bien se ve. Ahí da a conocer su verdad asegurando que jueces y juzgados le andan dando la razón en eso de devolverle el puesto.

¿Usted se imagina a Jesús Estrada Ferreiro sacar en cartones todo lo que compró Juan de Dios Gaméz Mendívil para sacar la mala vibra de esa oficina en el Ayuntamiento? Puras calenturas de la Pascua.