Del mismo modo, después de regarla monumentalmente lanzando una muy ambigua frase en la que parecía desear la muerte del líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y no del PAS, el Diputado de Morena, José Manuel Luque Rojas, sale a colación nuevamente porque no conforme con haber dejado en entredicho sus extraños deseos, ahora sale a decir que no se disculpará con Cuén porque no dijo que espera que se muera en el siguiente proceso electoral.

Qué manera de meterse solito en broncas

Al que no le quedó de otra y de plano tuvo que salir ayer a dar una conferencia de prensa para aclarar sus dichos fue el Diputado morenista José Manuel Luque Rojas, que después de hacer malabares con la lengua española terminó deseándole la muerte al dirigente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda. O al menos eso entendió todo el mundo, sobre todo los pasistas que hasta su renuncia pidieron. Ojalá así de sensibles fueran con los dineros de la UAS, pero pues no. Lo más triste es que sus dichos los soltó durante su participación en un posicionamiento en tribuna del Congreso del Estado a propósito del tema de la revocación de mandato. Y pese a que algunos medios al servicio de los poderes y uno que otro vivaracho pretencioso con potente alharaca andan queriendo ver raro a los medios que señalamos la metidona de pata, argumentando que malinterpretamos, hay que aclarar que nuestro idioma es muy claro y específico, por lo que existen reglas y estructuras que se deben respetar y más para dar una opinión o explicar algo. De lo contrario, si alguien no conoce el lenguaje, no puede ordenar sus ideas y obviamente no estará impedido para hacerse entender o en el peor de los casos, querer decir algo que no dijo. Hay muchas maneras de decir que se desea que un partido político no exista más, pero cuando se trata de algún personaje y luego se afirma que espera su muerte, se le debe atribuir a una persona, no a un ente político. Por su pésimo manejo del lenguaje, sobre todo para un hombre que se señala como hecho en la academia, Luque metió las cuatro patas en el asunto. Todavía se aferró a que no lo dijo así, por eso no pide disculpas y encima señala que todos estamos equivocados. Si antes nos espantábamos porque había raza como Apolinar García en una legislatura, supuestamente porque no estaba preparado. Tan fácil que es reconocer cuando uno la riega y ya. El mismo gobernador les ha puesto el ejemplo varias veces.

Simpson, usted

no aprende

Haciendo referencia a una frase icónica de la serie televisiva “Los Simpson” en la que la familia mata a un cocodrilo en una de sus vacaciones ‘Usted no aprende, ¿verdad?’ le dijo un policía a Homero. Del mismo modo, después de regarla monumentalmente lanzando una muy ambigua frase en la que parecía desear la muerte del líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y no del PAS, el Diputado de Morena, José Manuel Luque Rojas, sale a colación nuevamente porque no conforme con haber dejado en entredicho sus extraños deseos, ahora sale a decir que no se disculpará con Cuén porque no dijo que espera que se muera en el siguiente proceso electoral. Y dijera usted, ahí quedó la cosa, no, aparte arremetió contra la prensa y dijo que si los medios querían manejar otra cosa para cumplir con su propósito, lo hicieran, pero que en ningún momento fue su intención propagar un mensaje de violencia. Hacerse el indignado por no articular bien un mensaje no sirve de mucho. No que fuera su compañero de bancada, Serapio Vargas Ramírez. No es la primera ocasión que Luque Rojas entra en polémica por el uso de palabras poco convencionales en la política, no olvidemos que hace cerca de un año causó todo un conflicto político que abonó a la ruptura entre Morena y el PAS, cuando declaró que el defenestrado Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, les dijo perros a los diputados cuando se lo encontró en la Expo Agro 2023, argumentando que el Rector, separado de su cargo, le dijo que “él hablaba con el dueño y no con los perros”, haciendo referencia a que se arreglaba con el Gobernador Rubén Rocha Moya y no con el Congreso por el tema de la entonces recién aprobada Ley de Educación Superior. O bueno, eso contó el Diputado Luque Rojas.

Se usó la ‘tijera’

en el Ayuntamiento

Después de ocho meses afilando la “tijera” en el Ayuntamiento de Mazatlán, por fin se dio el tan anunciado recorte de personal. Fue a fines de mayo del año pasado que el Alcalde comenzó a sembrar el pánico en los pasillos y oficinas de Presidencia cuando dio a conocer su intención por poner a rodar cabezas. En esa ocasión fue la primera llamada y cuál espectáculo de entretenimiento, el lunes pasado cayó la tercera llamada para la nómina de confianza de las dependencias como la Junta Patriótica, Bienestar Social, Desarrollo Económico y Atención Ciudadana. La “tijera” puso a rodar 62 cabezas en total y amenaza con llevarse 10 o 15 más, por lo que el terror por quedarse sin chamba aún persiste en las áreas administrativas. Surge la duda de si se prescindió de los servicios de estas personas por ineficiencia en sus puestos o porque con eso de que ya salió la lista preliminar de Morena y el Alcalde Édgar González Zataráin no fue favorecido, ya no necesitará tantas manos moviendo banderas. O tal vez el propósito de año nuevo del Gobierno Municipal fue hacer un ahorrito y con 62 sueldos menos, se encaminan a cumplirlo a cabalidad.

Tampoco va a saber

ni qué ponerse

El que anda muy lurio todavía, después de ver que aparece en las listas de aspirantes a candidatos de Morena, es el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. El ahijado favorito del Gobernador Rubén Rocha Moya declaró a la prensa que no sabe si renunciar a su cargo o pedir licencia para contender por la Presidencia Municipal de Culiacán y entonces ahora sí ganarla casi sin nada de bules para nadar. Y como ya se sabe el caminito, porque tiene meses recorriéndolo, mejor prefiere esperarse a ver si no brinca la liebre. “No lo sé todavía. Si bien la lista hasta lo que sé es la oficial de momento pero aún no hay registro ante el Instituto Electoral de Sinaloa donde ya estemos como precandidatos”, dijo Gámez Mendivil. Luego explicó que de renunciar, el Congreso del Estado se ocuparía para poner a otra persona en su puesto, mientras que para pedir licencia, se debe hacer directamente con el Cabildo. O sea, que no es la misma los perros de Charles Boy a que voy a echarle los perros. Por lo pronto, recordó que la convocatoria de las autoridades electorales se lanzará hasta el 3 de marzo, por lo que lo mejor será esperar. Sí, mejor que se espere, ya ven que el último que pidió licencia ya no volvió ni por la feria.

