No quiero periodistas amigos, dice el Gobernador. Desde aquí le respondemos que lo único que se pide es respeto a nuestro trabajo. Y eso incluye dejar de insultar y descalificar cuando se le critica.

Semanera muy resbalosa...

Vale recordarle al gobernador que su cargo dura 6 años y que en algún momento, como todos, se va a ir y los periodistas aquí vamos a estar, y no se nos va a olvidar que siempre ha habido gente que busca a los medios cuando se les necesita, como el caballo percherón que tiene en la Secretaría de Turismo que lloraba por coberturas en Mazatlán, y luego nos atacaba por demostrarle el desastre que hizo en su administración.

Hay que defender siempre a los buenos policías, pero sin dejar de señalar la evidencia de esos que abusan de su poder armado y se ponen prepotentes: ahí están las cientas de quejas en la CEDH cada año. El problema, Gobernador, no es el periodista amedrentado sino que no haya consecuencias de las acciones negativas de la policía.

O a lo mejor cree, como el otro ex rector, que hay un túnel desde la oficina de Clouthier para que el ingeniero venga a escribir todos los días Malecón.

Recordamos desde aquí que para hablar de algo, hay que saber del tema, que sus asesores no son periodistas, que son comunicólogos, que los periodistas investigamos y reportamos temas que nosotros decidimos, después de hallarlos, porque es nuestra obligación con la sociedad y no porque alguien lo mandó.

Rocha , visiblemente molesto, recalcó que los periodistas no tenían la verdad absoluta y luego renegó porque ninguno quiere que “los toque el gobierno”.

Pero lo que sí no entendemos es que cada vez aproveche más el tiempo de sus conferencia de prensa La Semanera, a maltratar a la prensa.

Pasar las Navidades y los Fines de Año en Culiacán y en otras regiones de Sinaloa, en donde hay subnormales a los que les gusta tirar balazos al aire “para festejar”, no es nada fácil.

Operativo ¿fallido?

Durante este fin de semana los homicidios no cesaron, pese a que es una época de fiesta, de dar gracias y celebrar en familia, se registraron cuatro homicidios en la entidad, uno de ellos en la colonia Alturas del Sur la noche del 31 de diciembre presuntamente por problemas sentimentales de una pareja.

Lo que sí dejó claro el Secretario de Seguridad es que en esta ocasión serán muy herméticos con la información de la fecha de reparación, pues los grupos delincuenciales una vez que saben que ya funcionan las cámaras vuelven a dañarlas; está bien que tomen precauciones, pero esa podría ser también una excusa para no repararlas, en fin, ¿qué ciudadano se va a dar cuenta si las cámaras ya funcionan?.

Sobre los puntos de videovigilancia, aún no se tiene el reporte de cuántas cámaras resultaron dañadas, pues cada punto tiene de tres a cuatro cámaras y las autoridades se encuentran realizando el peritaje. Por ende, tampoco se sabe a cuánto ascenderá el monto para la reparación ni una fecha estimada en la que podrían están listas.

¿Sí quitan las pintas? o le hacen al loco

Supuestamente las pintas aparecidas en las bardas de Culiacán en apoyo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fuerte aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia en 2024, habían sido borradas por el Ayuntamiento.

Según el director de Inspección y Vigilancia, René Félix Padilla, dijo que se hizo por considerarse propaganda política. ¿A poco?

Barda detectada con pintas a favor de la Sheinbaum, barda que era limpiada, aseguraron.

Digamos que el proceso no era tan rápido, porque hay bardas en toda la ciudad, pero en un recorrido mínimo hecho por Noroeste, las pintas siguen ahí, y en el primer cuadro de la ciudad.

Que si está o no en vía pública, que si hay permisos, no; si la Ley dice se tienen que quitar, no le hagan al loco, si van a hacer las cosas, háganlas bien, después vendrán todos los demás a poner sus pintas y vienen los pleitos, las multas y las anulaciones y para qué llegar a esos extremos.