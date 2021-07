El Gobernador Quirino Ordaz Coppel agarró el teléfono y le reclamó directamente al Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, por la declaración de su gobierno en contra de los viajes a Mazatlán

Piden investigar

Juzgue usted si no es necesario saber quién, cómo, cuándo y cuánto cuestan los viajes que se hacen en las aeronaves del Gobierno, pues nada de eso se conoce actualmente, solo las ciudades a las que van, que son muchas y no cercanas.

Echeverría Aispuro o Villarreal Ibarra son solo un botón de muestra, pero no son los únicos, ya hasta el “colchongate” pasó a mejor vida, ahora desde el Congreso de Sinaloa se están pidiendo auditorías específicas sobre ciertos temas, que solo representan más trabajo para la ASE, pero son necesarias.

El actuar de la titular de la Auditoría Superior del Estado queda rebasado por algo peor, que no haya consecuencias o que nunca pasen de una mediana investigación los actos de posible corrupción en el estado.

El Diputado Jorge Villalobos hizo un comentario que provocó la sonrisa de quienes integran la Comisión de Fiscalización en el Congreso, y es que señaló que la actual Auditora del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera , “nada considera como grave” y por lo tanto no hay sanciones una vez que se realizan auditorías.

Reclamo

Por lo pronto, el Hospital General de Mazatlán ya dio a conocer que se encuentra saturado de enfermos de Covid-19, algo que no se había visto durante toda la pandemia.

Suponemos que Quirino no lo dejó ni a sol ni a sombra enseñándole todo Mazatlán, llenándolo de mariscos y gel para que no se contagie.

Rosas Aispuro reculó inmediatamente y le echó la culpa a su Secretario de Gobierno por la tremenda falta de descortesía, desconoció la recomendación a sus ciudadanos para que no viajen al puerto, debido al crecimiento de los casos de Covid-19.

Candil de la calle...

Y fijándose en detalles, no hay pósters que indiquen el uso del cubrebocas o alerten sobre la pandemia de coronavirus, que ahora mantiene un rebrote importante en el estado.

Cuando uno visita las oficinas centrales de Protección Civil Culiacán no existe filtro sanitario a la entrada, ni gel antibacterial, toma de temperatura o algún trapo con cloro para que uno pueda limpiarse los zapatos.

Reclutado

Nadie lo podía creer, el irreductible Roberto Osuna Valdez, “El Zeus”, el panista rebelde dicharachero e incorruptible, recorrió las redes sociales en una foto junto a su nuevo líder, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Resulta que “El Zeus” es el último cromo, el último trofeo, que se agencia Melesio Cuén para el Partido Sinaloense, después de un proceso electoral que dejó un reguero de damnificados políticos.

Bien por el profe, que sigue en su lucha ininterrumpida por fortalecer las filas de su partido, en esa obsesión personal que tiene por convertirse en Gobernador de Sinaloa.

El que nos preocupa es “El Zeus”, poco dado a andar siguiendo órdenes y a cumplir caprichos que no sean los de él.

Ojalá y le hayan explicado los tres mandamientos del Partido Sinaloense antes de firmar contrato: 1. Amarás y obedecerás al líder del Partido Sinaloense por sobre todas las cosas. 2. No desearas ningún puesto en la UAS ni en la política, que no sea el que te otorgue el líder del partido; y 3. No hablarás jamás sin el permiso del líder del partido.

Con el tercero tiene “El Zeus”, en la primera hablada en público le van a enseñar la puerta y le van a pedir que cierre por fuera.

La verdad es que “El Zeus” ya andaba arrastrando la cobija en la política, nunca se adaptó a la hipocresía ramplona de los panistas, ni él les caía muy bien a los azules, así que andaba en horas bajas y los pasistas le dieron una revivida.

Por lo pronto, desde aquí le deseamos buena suerte en su nuevo proyecto político, ha demostrado que como empresario es de primera y siempre ha sido coherente con sus reclamos en la política.

Nos gustaría ver si es capaz de ejercer la crítica dentro del Partido Sinaloense, un “castillo de la pureza” donde no se permite que destaque nadie más que su fundador y líder eterno, quien quite y consiga con el PAS, lo que no encontró con los panistas.