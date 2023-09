Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La lección aprendida durante los dos años de pandemia debe servir sobre todo para fomentar la prevención. Urgen las campañas, aunque la letalidad de las nuevas variantes no es la de la primera, pero se viene el tiempo de frío y con él las gripas, influenza y las neumonías sobre todo en adultos mayores.

Que Dios los ampare, porque el Juzgado no

Otro detalle, cuando menos curioso en todo este asunto legal, es que el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera no ha interpuesto algún recurso de amparo.

Los cuatro Juzgados de Distrito en Culiacán a los que han acudido no les dan los resultados que esperaban, por lo menos en cuanto a cuidarlos de una aprehensión ordenada por un Juez de Control.

Muestreos

En miras de ir por las elecciones del 2024, el Gobernador Rubén Rocha Moya está encabezando cada evento, por sencillo que parezca, llevando de acompañante al Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil.

Y es que se dice que Gámez Mendívil o buscará la Alcaldía de Culiacán, ahora sí como debe de ser, o se va por el Senado.

Ayer estuvieron en una primaria dando una charla sobre seguridad digital a niños y niñas.

El evento estuvo tan sencillo que ni la Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, acompañó al Gobernador, a quien habrá que decirle ¡aguas!, hay que salir en la foto cuando menos.

Y así será de aquí a las elecciones, el Gobernador lucirá a sus favoritos y desplazará a quienes no le parezcan opciones viables, los que no le caen bien, o no pintan para las próximas elecciones.

Atentos a las señales del primer morenista del estado.