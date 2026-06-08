El Alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, admitió lo que miles de habitantes han sentido durante meses y que la violencia de las últimas horas volvió imposible ocultar: la autoridad fue rebasada.

Escuinapa, rebasado

El Alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, admitió lo que miles de habitantes han sentido durante meses y que la violencia de las últimas horas volvió imposible ocultar: la autoridad fue rebasada.

La frase no es menor. En un estado donde con frecuencia los funcionarios intentan minimizar los hechos, hablar de “situaciones aisladas” o presumir estrategias exitosas en medio de la incertidumbre, escuchar a un alcalde reconocer públicamente que no han tenido la capacidad de responder a la altura de las circunstancias resulta tan inusual como preocupante.

Detrás de esa confesión hay una realidad incómoda: una ciudad donde se registran enfrentamientos, personas fallecidas, lesionados y hasta la sospecha de que una explosión dejó sin energía eléctrica a buena parte de la población durante la madrugada.

La pregunta inevitable es qué sigue después de reconocer el problema.

El Presidente Municipal anunció que pedirá apoyos extraordinarios y más presencia de fuerzas federales. La solicitud parece lógica ante una crisis que rebasa las capacidades municipales. Sin embargo, también exhibe la dependencia que tienen muchos ayuntamientos de la intervención estatal o federal cuando la seguridad se deteriora.

Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando algo más que diagnósticos. La población ya sabe que la situación es grave; la vive todos los días. Lo que necesita son resultados.

También llama la atención que, en medio de una jornada marcada por la violencia, el Alcalde tuviera programado acudir al informe del Rector de la UAS antes de buscar reunirse con la Gobernadora Yeraldine Bonilla para solicitar apoyo extraordinario. Quizá sea parte de la agenda institucional, pero la imagen deja una sensación desagradable: la emergencia corre a una velocidad distinta a la burocracia.

Escuinapa no necesita solamente más patrullas por unos días. Necesita una estrategia que devuelva la tranquilidad de manera permanente, algo que el propio presidente municipal reconoció al hablar de seguridad “a largo plazo”.

Otro delito de alto impacto en el puerto

Por si fuera poco con la violencia en el puerto, esa que a diario deja muertos a balazos, pese al cacareo de las autoridades que presumen reforzamiento de seguridad, ahora se le agregó otro delito, el robo a banco y el despojo violento afuera de las sucursales, que por cierto ocurrieron tres hechos el pasado viernes en las sucursales de un mismo banco.

La delincuencia ya le tomó el pelo a la seguridad en Mazatlán. Los elementos de Jaime Othoniel Barrón Valdez no dan una, ni con los asesinos ni con los asaltantes.

El pasado viernes en el puerto se registró un asalto bancario, luego el despojo de 250 mil pesos a un trabajador que acababa de retirar el dinero y por la noche la persecución e intento de asalto a balazos contra un cuentahabiente que retiró el efectivo en un cajero.

Estos tres casos se registraron en menos de ocho horas en Mazatlán. Y en este último el cuentahabiente tuvo que pedir ayuda en la entrada de la Tercera Región Militar, ya que lo venían siguiendo a balazos.

La Alcaldesa Estrella Palacios presume que sí seguridad. Hay reuniones por la Construcción para la Paz. Pero la realidad refleja lo contrario.

Algo pasa con la vialidad en el Centro de Mazatlán

Siguiendo con la situación en el puerto, con solo tres días de diferencia, dos choques viales se han registrado en pleno Centro de Mazatlán, a solo un par de cuadras del Palacio Municipal, y han dejado lesionados y daños materiales.

Pero resalta un detalle importante, se supone que en estas calles la velocidad para circular es baja, incluso hay semáforos en rojo. Entonces, ¿qué ha pasado con la vigilancia?¿Por qué estos choques?

La noche del pasado miércoles se registró un choque entre una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y una camioneta, en pleno Centro, en el crucero de las calles Benito Juárez y Ángel Flores.

Este accidente dejó dos personas con lesiones y daños materiales por miles de pesos.

La patrulla terminó subiéndose a la banqueta y chocando contra el edificio del Palacio Federal, mientras que la camioneta también se subió a la acera y derribó una luminaria.

Al estar involucrada una patrulla, de inmediato el Gobierno municipal envió un comunicado justificando que la camioneta impactó a la unidad policiaca y destacó que, al momento del percance, los semáforos de la intersección se encontraban operando en modo de alto. Entonces, ¿a qué velocidad iban ambas unidades que no pudieron frenar a tiempo?

El segundo accidente vial ocurrió la noche del pasado sábado, a solo una cuadra del anterior.

Esta vez fueron un camión urbano que circulaba por la calle Benito Juárez y un auto que iba por la calle Mariano Escobedo.

También, ambos choferes no pudieron frenar a tiempo.

Este accidente dejó pasajeros lesionados y provocó el cierre vial dejando a personas varadas durante buen rato.

Ambos accidentes, que por fortuna no han dejado víctimas qué lamentar, sí demuestran que urge atención de Tránsito.

¡FOUL!... Semujeres se tardó nomás 12 horas en salir a dar un posicionamiento luego de que una chica de 14 años y su tío fueron asesinados en Escuinapa... ¡ya nomás falta el Sipinna y todos los demás órganos de protección a menores!