Chamaqueado

Al que se chamaquearon ayer fue al candidato a la Gubernatura por Morena, Rubén Rocha Moya, durante una reunión con algunos hoteleros de Mazatlán.

Los hoteleros en cuestión se reunieron con Rocha Moya y le dijeron que el Impuesto sobre Hospedaje que debería de utilizarse para la promoción turística desapareció o se utiliza en otra cosa.

Rocha Moya salió encendido de la reunión lanzando mandobles a diestra y siniestra y advirtiendo que le dará ese dinero a los hoteleros para que hagan su promoción.

Pero en la primera pregunta que le hicieron los reporteros a Rocha Moya, sobre la forma en que se hace mal uso de ese recurso, él mismo reconoció que no sabía, solo reaccionó ante las denuncias de los hoteleros.

Lo que Rocha Moya no sabe es que se reunió solo con uno de los grupos de hoteleros de Mazatlán, exactamente el grupo que nunca ha tenido el control de ese impuesto y que durante años ha peleado para poder tenerlo en el bolsillo.

Los reclamos fueron los siguientes: 1. Que existe un fideicomiso controlado por los hoteleros más grandes, pero la realidad es que ese fideicomiso desapareció en el 2016, y el único que controla ahora el impuesto es el Gobierno del Estado. Por lo tanto, si gana Rocha Moya él será el que tenga el control de ese impuesto.

2. Que existe una deuda con ese fideicomiso. Esto en parte es verdad, pero resulta que es una deuda de la administración de Mario López Valdez, que actualmente se encuentra programada para ser cubierta.

3. Que no se está usando ese dinero para la promoción actualmente. Esto es lo más interesante y nadie se lo explicó a Rocha Moya, el impuesto dejó de cobrarse desde abril de 2020, debido a la pandemia y durante este 2021 la mayoría de los hoteleros no lo han pagado, por lo tanto no existe ese impuesto actualmente, y si existe es muy poco.

Y quizá lo más delicado de este mitote es que Rocha Moya no fue capaz de dejarle claro a los hoteleros que Mazatlán es el destino turístico más promocionado en todo Sinaloa, y que ha recibido tanta promoción e inversión que es ridículo que se quejen después de todo lo que les han dado,