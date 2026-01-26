Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La fe de erratas publicada en el Periódico Oficial revela algo más profundo que un error administrativo: muestra la fragilidad con la que se está comunicando, y gestionando, uno de los temas más sensibles de cualquier gobierno, el endeudamiento público. Porque no se trata solo de cuánto se debe, sino de cómo y cuándo se informa. El ajuste llega cuando el Estado ya arrastra una cadena de créditos contratados para cubrir la multa histórica del SAT, una sanción de 2 mil 300 millones de pesos que sigue siendo el fantasma que ronda cada decisión financiera del actual gobierno. Esa multa no solo drenó recursos, también redujo drásticamente el presupuesto de obra pública y obligó a hipotecar participaciones federales durante dos décadas.

Del error al verdadero monto

El Gobierno de Sinaloa no corrigió un simple número: corrigió el tamaño real del compromiso financiero que estaba en juego. Lo que se anunció primero como una licitación por 673 millones de pesos terminó siendo, tras una fe de erratas, un proceso que permite endeudarse hasta por 2 mil 300 millones de pesos. No es un matiz técnico. Es una diferencia de mil 627 millones. La fe de erratas publicada en el Periódico Oficial revela algo más profundo que un error administrativo: muestra la fragilidad con la que se está comunicando, y gestionando, uno de los temas más sensibles de cualquier gobierno, el endeudamiento público. Porque no se trata solo de cuánto se debe, sino de cómo y cuándo se informa. El ajuste llega cuando el Estado ya arrastra una cadena de créditos contratados para cubrir la multa histórica del SAT, una sanción de 2 mil 300 millones de pesos que sigue siendo el fantasma que ronda cada decisión financiera del actual gobierno. Esa multa no solo drenó recursos, también redujo drásticamente el presupuesto de obra pública y obligó a hipotecar participaciones federales durante dos décadas. La narrativa oficial insiste en que esta nueva licitación busca fortalecer la inversión en infraestructura. El problema es que el mensaje inicial fue otro. Se habló de 673 millones, justo el monto que quedaba “disponible” del primer permiso de endeudamiento. La fe de erratas cambia el tablero: no es lo que queda, es lo que aún se puede pedir. Y ahí está el fondo del asunto. Porque con un segundo permiso del Congreso por 2 mil 200 millones y una capacidad total que ronda los 4 mil 500 millones, el margen de maniobra financiera del Estado sigue ampliándose, mientras la deuda se proyecta hasta 2046. Todo legal, sí. Todo autorizado, también. Pero no todo explicado con claridad desde el inicio. La corrección técnica llega, pero la duda política permanece: ¿por qué una convocatoria de este tamaño salió publicada con un monto que no reflejaba el alcance real del endeudamiento? ¿Error humano, redacción deficiente o una manera de suavizar el anuncio antes de poner sobre la mesa la cifra completa? Porque cuando se trata de comprometer recursos públicos por 20 años, la aclaración llega tarde para quienes esperaban certezas desde la primera publicación.

No era criminal pero eso no debería importar

Lo que pasó con Fernando Alan es brutal y punto. Un joven que iba al gimnasio terminó muerto por balas del Estado, y hasta ahora la explicación oficial sigue siendo una mezcla cómoda de palabras como “operativo”, “persecución” y “confusión”. Pero cuando el resultado es un civil muerto y una mujer gravemente herida, ya no hay confusión que alcance. Aquí el problema no es si había o no delincuentes cerca. El problema es que se disparó primero y se preguntó después, como si cualquier persona en la calle fuera sospechosa por default. De acuerdo con su familia, Fernando no iba armado, no huía, no estaba en el vehículo con armas, no estaba haciendo nada fuera de lo normal. Aun así, murió. Y luego viene lo peor: la narrativa. Porque cuando la familia tiene que salir a gritar “no era un criminal”, algo está profundamente torcido. Nadie tendría que defender el derecho de un civil a no ser ejecutado por el Estado. No ser criminal no debería ser un requisito para seguir vivo. La marcha de este domingo nació justo de eso: del hartazgo. No fue una movilización enorme, ni escandalosa, ni violenta. Fue gente vestida de blanco, familias, amigos, ciudadanos cansados de que las muertes se expliquen como “daños colaterales”. Pero también deja ver otra cosa incómoda: el miedo. Porque para la gravedad del caso, la marcha fue pequeña. No porque no importe, sino porque en Culiacán la gente ya aprendió que protestar cansa, desgasta y muchas veces no cambia nada. La violencia ya no solo mata personas, también mata la confianza y la participación. Que la FGR haya atraído el caso y que la Sedena “investigue internamente” suena bien en el papel, pero en la calle suena a lo de siempre: expedientes largos, silencios oficiales y, con suerte, un culpable difuso. El caso de Fernando Alan no es una tragedia aislada. Es el recordatorio de que hoy en Sinaloa, y en México, salir a la calle y no ser delincuente no garantiza volver a casa. Y mientras eso siga pasando, ninguna estrategia de seguridad puede llamarse éxito, por más operativos que presuman.

Crítica desde

la candidatura

Mientras en los pasillos del Palacio de Gobierno parecen tener otros datos, la realidad en las calles de Culiacán no sólo muerde, sino que ya se tragó a miles de negocios y la presentación de la planilla “Liderazgo que Une”, encabezada por Sergio Armenta Castro para la dirigencia de la Canaco Culiacán, vino a ponerle nombre y apellido al dolor del sector comercio. Se estima que la cifra real de cierres asciende a 2 mil empresas y el sacrificio de 7 mil empleos, pero claro, para la estadística oficial, apenas llegamos a la centena. ¿Será que el resto de los negocios se fue de vacaciones permanentes? La crítica más ácida durante la presentación no vino de los competidores, sino de los propios socios que ya no aguantan el nadar de muertito de la actual dirigencia de Canaco. Se dijo fuerte y claro que no quieren más gente tibia ni liderazgos subordinados que repitan, como un eco mal ensayado, las palabras del Gobernador y es que, cuando desde el poder se dice que un negocio cierra por mala administración y no por las ráfagas de inseguridad, eso no es un diagnóstico, es un abandono a los negocios. Armenta Castro ha lanzado el guante y promete una agenda de respeto, pero no de subordinación ante los tres niveles de Gobierno. Su propuesta de un liderazgo más humano suena bien en el papel, pero el reto será ver si, al llegar a la silla, la cercanía con el poder no termina por ablandar el discurso, así que por lo pronto, el equipo de Armenta ya puso sobre la mesa la exigencia de créditos blandos reales y una reactivación económica que no espere al próximo sexenio. Las proyecciones para el inicio de 2026 son de terror ya que hay 150 cierres adicionales acechando a la vuelta de la esquina y una base de mil 14 socios habilitados para votar el próximo 24 de febrero en el Museo de Arte de Sinaloa, la moneda está en el aire. El sector comercio deberá decidir si quiere seguir en la zona de confort del silencio oficialista o si se arriesga con una planilla que, al menos en el discurso, parece traer los pantalones bien puestos para exigir seguridad y certeza jurídica. El voto será secreto, pero el hartazgo es público.

Del error al verdadero monto

El Gobierno de Sinaloa no corrigió un simple número: corrigió el tamaño real del compromiso financiero que estaba en juego. Lo que se anunció primero como una licitación por 673 millones de pesos terminó siendo, tras una fe de erratas, un proceso que permite endeudarse hasta por 2 mil 300 millones de pesos. No es un matiz técnico. Es una diferencia de mil 627 millones. La fe de erratas publicada en el Periódico Oficial revela algo más profundo que un error administrativo: muestra la fragilidad con la que se está comunicando, y gestionando, uno de los temas más sensibles de cualquier gobierno, el endeudamiento público. Porque no se trata solo de cuánto se debe, sino de cómo y cuándo se informa. El ajuste llega cuando el Estado ya arrastra una cadena de créditos contratados para cubrir la multa histórica del SAT, una sanción de 2 mil 300 millones de pesos que sigue siendo el fantasma que ronda cada decisión financiera del actual gobierno. Esa multa no solo drenó recursos, también redujo drásticamente el presupuesto de obra pública y obligó a hipotecar participaciones federales durante dos décadas. La narrativa oficial insiste en que esta nueva licitación busca fortalecer la inversión en infraestructura. El problema es que el mensaje inicial fue otro. Se habló de 673 millones, justo el monto que quedaba “disponible” del primer permiso de endeudamiento. La fe de erratas cambia el tablero: no es lo que queda, es lo que aún se puede pedir. Y ahí está el fondo del asunto. Porque con un segundo permiso del Congreso por 2 mil 200 millones y una capacidad total que ronda los 4 mil 500 millones, el margen de maniobra financiera del Estado sigue ampliándose, mientras la deuda se proyecta hasta 2046. Todo legal, sí. Todo autorizado, también. Pero no todo explicado con claridad desde el inicio. La corrección técnica llega, pero la duda política permanece: ¿por qué una convocatoria de este tamaño salió publicada con un monto que no reflejaba el alcance real del endeudamiento? ¿Error humano, redacción deficiente o una manera de suavizar el anuncio antes de poner sobre la mesa la cifra completa? Porque cuando se trata de comprometer recursos públicos por 20 años, la aclaración llega tarde para quienes esperaban certezas desde la primera publicación.

No era criminal pero eso no debería importar

Lo que pasó con Fernando Alan es brutal y punto. Un joven que iba al gimnasio terminó muerto por balas del Estado, y hasta ahora la explicación oficial sigue siendo una mezcla cómoda de palabras como “operativo”, “persecución” y “confusión”. Pero cuando el resultado es un civil muerto y una mujer gravemente herida, ya no hay confusión que alcance. Aquí el problema no es si había o no delincuentes cerca. El problema es que se disparó primero y se preguntó después, como si cualquier persona en la calle fuera sospechosa por default. De acuerdo con su familia, Fernando no iba armado, no huía, no estaba en el vehículo con armas, no estaba haciendo nada fuera de lo normal. Aun así, murió. Y luego viene lo peor: la narrativa. Porque cuando la familia tiene que salir a gritar “no era un criminal”, algo está profundamente torcido. Nadie tendría que defender el derecho de un civil a no ser ejecutado por el Estado. No ser criminal no debería ser un requisito para seguir vivo. La marcha de este domingo nació justo de eso: del hartazgo. No fue una movilización enorme, ni escandalosa, ni violenta. Fue gente vestida de blanco, familias, amigos, ciudadanos cansados de que las muertes se expliquen como “daños colaterales”. Pero también deja ver otra cosa incómoda: el miedo. Porque para la gravedad del caso, la marcha fue pequeña. No porque no importe, sino porque en Culiacán la gente ya aprendió que protestar cansa, desgasta y muchas veces no cambia nada. La violencia ya no solo mata personas, también mata la confianza y la participación. Que la FGR haya atraído el caso y que la Sedena “investigue internamente” suena bien en el papel, pero en la calle suena a lo de siempre: expedientes largos, silencios oficiales y, con suerte, un culpable difuso. El caso de Fernando Alan no es una tragedia aislada. Es el recordatorio de que hoy en Sinaloa, y en México, salir a la calle y no ser delincuente no garantiza volver a casa. Y mientras eso siga pasando, ninguna estrategia de seguridad puede llamarse éxito, por más operativos que presuman.

Crítica desde

la candidatura