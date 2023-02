El Gobernador Rubén Rocha Moya no tuvo ni siquiera la cortesía de informar a Luis Guillermo Benítez Torres que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya se encontraba tras de él, y que había tomado la decisión de despedirlo como Secretario de Turismo.

Le llegó la hora.

Ayer le llegó la hora a Luis Guillermo Benítez Torres, “El Químico”, de enfrentar a la justicia después de meses de dimes y diretes. Pero no hay plazo que no se cumpla, y el ex Alcalde de Mazatlán ya era un impresentable como Secretario de Turismo, y la cobija del Gobernador Rubén Rocha Moya ya de plano no alcanzó para arroparlo.

Durante una conferencia semanera edición “especial”, Rocha Moya separó del cargo como titular de Turismo a Benítez Torres, una vez que la Fiscalía General del Estado a través del Ministerio Público solicitó al Congreso del Estado el inicio de un juicio de procedencia para retirarle el fuero constitucional.

Esto para que, como ya sabíamos, estuviera en condiciones de hacer frente a la Fiscalía como un ciudadano común por dos acusaciones que le formuló por el delito de desempeño irregular de la función pública, durante su gestión como Presidente Municipal de Mazatlán.

Bien podía poner el Mandatario estatal cara de “toy harto”, como dice el meme, pero no, todo sobrio, de una manera calmada, leyó un oficio para decir a “El Químico” que estaba fuera de Turismo y por lo tanto,sin fuero; y aunque no queramos decirle pero se echó una joya irrepetible.

“...nos asumimos como participantes de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, observar una conducta ética, congruente con los principios y postulados que enarbolan nuestro en relación al combate de la corrupción en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 65, fracción II, de la propia Constitución Política del Estado, he determinado removerlo del cargo de secretario de Turismo, con efecto del mismo día de hoy”.

Mhh, si eso fuera, ni siquiera lo hubiera nombrado Secretario, se hubiera evitado la quemadota, porque como el mismo Rocha había dicho, él decidía si el ex Alcalde mazatleco saldría de su gabinete.

Eso mismo había dicho el Presidente de la Jucopo en el Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, quien fue útil para dar y dar y dar justificaciones del alargamiento del caso, pero todo estaba más que claro.

Vergüenza les debería de dar a los diputados tanto chacoteo de los casos y el manejo a su antojo, pero en fin, ese es otro tema.

Sabemos que a muchos, sobre todo los mazatlecos, les adelantaron el Carnaval y ya se les cuecen las habas para salir a la celebración adelantada.

Ahora lo que sigue es que de Secretario de Turismo pasa a presunto inocente, porque ya corresponderá ahora al Ministerio Público y el Supremo Tribunal de Justicia, continuar con el proceso judicial que enfrenta Luis Guillermo Benítez Torres, así como el tipo de juicio al que será sometido.

El mismo Rocha Moya destacó que como a cualquier ciudadano, la Constitución le confiere derechos elementales, como la presunción de inocencia mientras un juez no emita una sentencia condenatoria.