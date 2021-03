Si usted piensa salir en esta época recuerde que es imposible disponer un policía para cada persona y que gran parte de la responsabilidad de evitar contagios corresponde a la ciudadanía.

Las playas en riesgo

¿Quién mece la

cuna en Morena?

A Rubén Rocha Moya ya lo descubrieron, después de haberse barrido en las entrevistas diciendo que él no estaba enterado de los procesos, que no sabía quiénes serían candidatos, que la Comisión Nacional de Elecciones no le había consultado, resulta que no es del todo cierto.

Entre otros comentarios, su suplente en el Senado de la República, Raúl Elenes Angulo, dijo que fue Rocha Moya quien designó a Verónica Bátiz Acosta como candidata a una diputación plurinominal.

La morenista se encuentra en tercer lugar de la lista para las diputaciones locales.

Que está trabajando para el partido y para Rocha Moya no hay discusión, lo cuestionable es que el candidato a la Gubernatura negara que había metido mano en el proceso, cuando fue en su oficina donde se terminaron de arreglar las listas.

Los intereses de por medio tampoco se discuten, ahí está Jesús Ibarra, de candidato al Distrito 14, por lo que tuvieron que poner a Pedro Villegas Lobo de pluri, o el hecho de que Graciela Domínguez Nava haya quedado fuera para poder dar espacio a Feliciano Castro Meléndrez, para que quede como coordinador de bancada y si bien les va y logran la mayoría, como presidente de la Jucopo.

Lo raro es que lo mandaron por mayoría relativa y no le aseguraron lugar con una plurinominal.

A Domínguez Nava la quieren como funcionaria de primer nivel en el Gobierno del Estado, pero para eso tiene que ganar Rocha Moya.

Mientras que en el proceso hasta Imelda Castro Castro pudo acomodar su gente, una de ellos es el politólogo Manuel Luque Rojas, que está en segundo lugar de la lista de los que no tienen que hacer campaña.

También hay otras tres personas más que se dice son del equipo de la Senadora, eso solo para demostrar que si hubo mano de las y los sinaloenses en la lista que se supone salió desde las autoridades nacionales.