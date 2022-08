Lo más importante, el discurso de Rocha, donde dejó claro que las broncas de la UAS, las resuelven los universitarios y sólo le queda apoyar a la institución, porque aunque haya discrepancias se respeta sobre todo la autonomía, además Gobierno y Universidad marchan por el mismo camino, hacia propósitos comunes.

No hubo Carabina

de Ambrosio

Quienes pensaban que el encuentro del Gobernador Rubén Rocha Moya y Jesús Madueña Molina, Rector de la UAS durante el arranque del ciclo escolar en la Universidad iba a ser como un programa esos de antaño, donde había un conductor y un patiño se quedaron esperando.

Aunque alguien por ahí haya dicho que a Madueña Molina solo le faltaba hacer el baile del “gallinazo” para quedar bien con el Gobernador, pues no, no sucedió así.

Primero, hubo un acuerdo al parecer para tratar de quitar el tufo a pasista al evento, que no se vieran los colores del Partido Sinaloense por ningún lado. Es más, si hubo desayuno, les aplicaron el “comes y se van” a los ex rectores que lideran ese partido porque no asistieron a la ceremonia.

Luego, la llegada, todos los asistentes al arribar sonrientes, abrazándose, tomándose selfis, un arranque de clases como debe ser, muy cuidadito.

Lo más importante, el discurso de Rocha, donde dejó claro que las broncas de la UAS, las resuelven los universitarios y sólo le queda apoyar a la institución, porque aunque haya discrepancias se respeta sobre todo la autonomía, además Gobierno y Universidad marchan por el mismo camino, hacia propósitos comunes.

Y el Rector, por su parte, agradeció la presencia del Gobernador, por las diversas muestras de solidaridad y respeto con la Casa Rosalina y por lo que seguirán demostrando ese agradecimiento, podrá presumir que la institución tiene segundo lugar nacional en cobertura, una potencia en materia deportiva, una de las más incluyentes, una institución estable y con los más elevados niveles de excelencia.

Bueno, en eso de echarse flores y refutar cualquier crítica con cifras, Madueña no escatimó nada.

Esperemos que todo siga así, porque como cuates se ponen más de acuerdo y podrán aliarse.

Como lo dijimos, no se llegó al entreguismo y tampoco se cayó en evidenciar carencias. O sea todo bien.

Pero si lo hicieron sólo cumpliendo un guión, merecen un Óscar de la Academia estos dos.

Si ya hay aguas tranquilas, ya lo veremos en la próxima semanera.