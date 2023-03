La respuesta del Gobierno de Estados Unidos no se hizo esperar, Merrick Garland, Fiscal General de ese país, advirtió que el Departamento de Justicia será “implacable en la búsqueda de justicia en nombre” de los cuatro ciudadanos estadounidenses.

Desenlace fatal

La respuesta del Gobierno de Estados Unidos no se hizo esperar, Merrick Garland , Fiscal General de ese país, advirtió que el Departamento de Justicia será “implacable en la búsqueda de justicia en nombre” de los cuatro ciudadanos estadounidenses.

Por supuesto que este comentario fue horas antes de que en el Congreso 35 diputados presentaran reformas a la leyes orgánicas de la UAS, de seguro a Madueña Molina no le quedaron ganas de andar mandando saludos a nadie después de eso.

“Yo le mando un abrazo solidario a mi maestro”, dijo, sosteniendo que la relación de la UAS con el Gobernador no estaba fracturada.

Además garantizar la paridad de género en todos los órganos de autogobierno de la UAS, achis, achis, y desde cuándo al Congreso le importa mucho eso, no acaso si bien la mayoría en el Congreso son mujeres, mañosamente las principales comisiones y cargos de autoridad están a cargo de los hombres.

Lo inexplicable

A ver, según el Gobernador Rubén Rocha Moya la UAS ha desviado recursos a un ente externo, a un partido que se está beneficiando y utilizando a la universidad.

“Debe quedar bien claro a la sociedad que se necesita revisar el recurso público donde esté y en la universidad está también demostrado que no manejan bien el recurso por los 4 mil 700 millones de pesos que no le han pagado al SAT. ¿Que hicieron con ellos, qué hicieron? ¿Lo desviaron para pagar nómina acaso? Desviar es un delito porque era para pagar el ISR; o para pagar qué o dárselo a quien lo desviaron?”, señaló un día de estos.

O sea ya tenemos dos delitos, uno es desviar los recursos, y el otro evadir impuestos, y nadie puede investigar eso y castigar.

Necesitan más reformas en lugar de aplicar debidamente las leyes, debe de haber un montón de entes que descuentan a sus trabajadores y no reportan a las autoridades usando el recurso para otras cosas.

Y quienes hayan hecho eso tienen nombre y apellidos suponemos.

Que si todo se trata de sacar las manos de Héctor Melesio Cuén de la Universidad, dicen en los comentarios de café, no es bueno arremeter contra la UAS, porque la UAS no es Cuén, aunque muchos lo piensen así.

Esperemos que no se lleven entre las patas lo logrado por la universidad, que insistimos no es poca cosa, porque lo que están queriendo exponer es que la institución es un estercolero, y no, tampoco, eso se debe permitir.