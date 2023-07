Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Por otro lado, agradecemos que el baño de pueblo no le tocó a Sinaloa, en su gira por varios estados, porque esas acciones precisamente son las que desvían la atención de las visitas de esta envergadura.

Podemos criticar lo relámpago de esta minigira, por la poca interacción que tuvo López Obrador con los sinaloenses, en este caso los mazatlecos, sin conferencias de prensa conjuntas, sin recibir, como lo hacía antes, peticiones directas de los ciudadanos, y sobre todo responder a los cuestionamientos que se le pueden hacer sobre tantos temas torales del país, pero él calla cuando le conviene, él venía a hacer lo que ya había hecho antes, recorrer las obras de las presas. Y no sólo eso, se había pensado en una posible visita a Badiraguato, pero al parecer eso sólo eran calenturas locales, no estaba previsto nada de eso, y pues cómo no si cada vez que va “a la tierra de El Chapo” y del Gobernador Rubén Rocha Moya, le ha ido como en feria con las críticas.

Así pudimos conocer el estado en el que están las presas, cada vez más cerca de ser obras concluidas, que no son obra menor, además el Gobernador pudo plantearle al Presidente cuatro obras muy necesarias para Culiacán y Mazatlán.

Y sobre todo que de las “corcholatas” no quiso hablar, bueno al menos aquí en Sinaloa.