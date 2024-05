Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Todavía no es un hecho que no vaya Gámez Mendívil al debate, pero pues prende un foco rojo el hecho de que no confirmara su asistencia.

Debate en Culiacán, ¿sin Morena?

Este viernes se realizará el debate por la Alcaldía de Culiacán organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y el único candidato que no confirmó su asistencia con días de antelación fue Juan de Dios Gámez Mendívil, pero ya a última hora dijo que siempre sí va a ir. Y todo parecía indicar que a Morena ya le había gustado esconderse de sus obligaciones morales, o hasta crear incertidumbre si va a cumplir o no, pues Enrique Inzunza Cázarez e Imelda Castro Castro no asistieron al segundo debate organizado por el Instituto Nacional Electoral por el Senado de la República. Pero no, ya todas y todos los candidatos confirmaron su asistencia. El encuentro será realizado en el Teatro Lince, al interior de la Universidad Autónoma de Occidente, a las 18:00 horas. La verdad es que hay mucha intriga sobre qué tan gris esté el debate, pues de ninguna manera puede ser de provecho considerando los perfiles que hay disponibles para la Alcaldía de Culiacán. Para empezar Gámez Mendívil, de Morena, y Erika Sánchez de la coalición que comprende los partidos PRI, PAN, PRD y PAS, no han hecho más que repetir un discurso nacional uno en contra del otro. Es muy patético no tener identidad y tratar de gobernar la capital de un estado. Y pues los otros candidatos la verdad están ahí para cumplir el requisito de los partidos de tener a alguien en contienda, pero ni las manos están metiendo los pobres. Seguramente lo más relevante del debate será la parte de afuera en donde se reunirán simpatizantes de Morena, y de la Coalición, o mejor dicho acarreados del Ayuntamiento de Culiacán apoyando al alcalde y acarreados de la UAS apoyando a Erika Sánchez que es apoyada por el PAS. No, es que dan más ganas de ver una pared secarse que ese cuadro. Pero ojalá y sorprendan con una plataforma política y un debate de provecho, aunque lo dudamos mucho.

Ya acusaron a Baltazar Valdez ¿y ahora?

Justo cuando pensábamos que las cosas entre los productores de maíz y los gobiernos de Morena no podían empeorar, este jueves se vivió de manera tensa. Lo primero porque desde muy temprano corrió como pólvora la noticia de que más productores de maíz confirmaron que habían recibido órdenes de presentación de la Fiscalía General de la República. Y después de mediodía se realizó la audiencia en la que Baltazar Valdés escuchó que se le acusó de dos delitos del fuero federal por manifestarse en 2023 contra el precio de comercialización del maíz. Lo grave de sus acciones no fueron las manifestaciones y sus exigencias, sino la toma de las instalaciones de Pemex en Topolobampo, Ahome. Esto, sin duda que ha pegado en el ánimo de los productores organizados, quienes habían considerado realizar algunas movilizaciones cuando supieron de la detención de Baltazar, pero la existencia de las órdenes de presentación los hizo recalcular y evitar por lo pronto actuar con las tripas. Si de por sí el asunto entre los productores y el Gobierno ya estaba crispado, sin duda que esto viene a pegarle con todo.. Si bien es cierto que sus acciones de protesta, al bloquear las vías o tomar las instalaciones de Pemex provocaron caos en la ciudadanía, los gobiernos de antes mandaban otras señales antes de tomar una decisión como esto de llevarlos ante un juez y acusarlo formalmente de delitos. Hoy es difícil digerir que los líderes de estos movimientos, de los que podamos estar de acuerdo o no, nos parezcan sus acciones adecuadas o no, lleguen hasta estas instancias. Al final Baltazar fue vinculado a proceso, pero fue dejado en libertad para que lleve su proceso libre, porque su delito no es grave. Esto, por lo pronto, quedó así. A ver en qué termina.

