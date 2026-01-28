Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Lo peor es que hay indicios de que el pleito que ha generado estas atrocidades al parecer es ajeno a la disputa original de las facciones al interior del Cártel de Sinaloa. Por lo pronto las noches parecen ser más intranquilas, sabiendo que en nuestro estado hay personas que se atreven a hacer semejantes actos de salvajismo hacia otro ser humano.

Vuelve el terror

del robo de batería

En el primer cuadro de Culiacán, a unos pasos del mercado Rafael Buelna, el robo de autopartes volvió a convertirse en rutina. No es nuevo, no es sorpresivo y, sobre todo, no es un asunto que haya aparecido de la noche a la mañana. El despojo de baterías, que es rápido, silencioso y casi impune, se ha normalizado en una zona que, paradójicamente, presume actividad comercial constante y presencia institucional cercana. Ahí, donde circulan compradores, comerciantes y trabajadores desde temprano, los delincuentes actúan con la certeza de que nada va a pasar. Y no porque no se sepa quiénes son o cómo operan, sino porque se trata de un problema histórico que jamás fue atendido con seriedad por la autoridad municipal. Cambian las administraciones, cambian los discursos, pero el abandono permanece. Durante años se ha permitido que esa franja del centro funcione como tierra de nadie. No hay vigilancia constante, no hay operativos preventivos sostenidos y no hay una estrategia clara para contener un delito que afecta directamente al ciudadano común: al que trabaja, al que llega al mercado, al que deja su coche estacionado confiando en que está en una zona “segura”. Cada vez que la conversación pública se mueve hacia la inseguridad, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil suele recurrir al deslinde: que si es tema federal, que si corresponde a otras instancias, que si no está en su cancha. Pero en este caso no hay margen para eludir responsabilidades. El robo de autopartes en la vía pública es un asunto de orden municipal, de prevención, de vigilancia y de proximidad policial. Le toca y lo debe atender. Porque mientras se reparten culpas, las baterías siguen desapareciendo, los ciudadanos siguen pagando el costo y el centro de la ciudad continúa enviando un mensaje claro: aquí se puede robar sin consecuencias. Y eso, más que un problema de delincuencia, es una falla prolongada de Gobierno.

Multas por machetes

en Ahome

Vaya, parece que en el Palacio Municipal de Ahome por fin se dieron cuenta de que el arma blanca por excelencia del campo sinaloense se les estaba saliendo de las manos, literalmente. Resulta que las autoridades municipales, de la mano con el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Rodríguez Ponce, se pusieron las pilas para reformar el Bando de Policía y Gobierno. La situación ya no estaba para menos, ya que grupos de jóvenes de entre 13 y 17 años, autodenominados “los macheteros”, se paseaban por las sindicaturas como si trajeran un juguete, ante la mirada impotente de una Policía que, legalmente, estaba atada de manos. Dice el Regidor César Emiliano Gerardo Lugo que hoy la Policía tiene que esperar a que haya una riña, un desprendimiento de extremidades o, de plano, una tragedia, para poder intervenir. Qué chulada de marco legal teníamos, pero ahora, con la nueva reforma, se busca facultar a los agentes para que, si ven a un muchacho luciendo el machete en una fiesta, un evento cultural o arriba de una moto sin justificación alguna, puedan aplicarle su respectivo decomiso y arresto. Seamos claros, nadie necesita un machete para disfrutar de un baile en la sindicatura, a menos que planee podar la pista de baile. Lo que sí hay que ver es cómo van a manejar el criterio los agentes preventivos, ya que el Ayuntamiento jura y perjura que no se trata de criminalizar al trabajador. Los líderes agrícolas y gobernadores indígenas ya dieron su visto bueno porque les aseguraron que al jornalero que va a su chamba no se le va a tocar. El reto será que la Policía no confunda a un trabajador de la tierra con un machetero con ganas de bronca. La línea es delgada y, en manos de la autoridad, a veces se puede volver invisible. Como en este País el dolor más grande suele ser el de la cartera, las sanciones vienen con filo, ya que las multas van desde los mil hasta los 3 mil pesitos y un descanso en barandilla de 12 a 36 horas. El mensaje también va directo a los padres de familia, para que chequen con qué salen sus hijos de casa, porque la intención es prevenir lesiones que han marcado por años a las comunidades rurales. Veremos si con el golpe al bolsillo se logra desarmar a los valientes que usan la herramienta de trabajo como símbolo de intimidación y por lo pronto, la propuesta ya pasó por comisiones y va derechito al pleno del Cabildo.

Nuestra nueva realidad terrorífica

A más de 15 meses de que estalló la guerra interna del Cártel de Sinaloa, parecería que ya nada sorprende, por el nivel de violencia que hemos visto. Quizás los primeros meses y sus intensos tiroteos, el uso de explosivos con drones, el asesinato de personas en grupos cuyos cuerpos dejaban abandonados en lugares muy públicos. También hemos reportado cuerpos decapitados y hasta algunos colgando de puentes de carreteras interestatales. Pero lo visto en los últimos días es algo que hiela la sangre: la aparición de cuerpos desollados y mutilados en lugares muy públicos. Los dos reportes, hasta ahora, han significado un nudo en la garganta para la sociedad, ya harta de hechos violentos, y con el temor de que el terror siga en ascenso. Lo peor es que hay indicios de que el pleito que ha generado estas atrocidades al parecer es ajeno a la disputa original de las facciones al interior del Cártel de Sinaloa. Por lo pronto las noches parecen ser más intranquilas, sabiendo que en nuestro estado hay personas que se atreven a hacer semejantes actos de salvajismo hacia otro ser humano. Otra vez, lamentablemente, la ficción supera nuestra realidad violenta y terrorífica. Y la autoridad hace como si no pasara.

El no ataque del Secretario de Seguridad

Otro de los temas con los que amanecimos ayer, con incluso videos que mostraban detalles de lo sucedido, fue el tiroteo y persecución en la que se vio envuelto el Secretario de Seguridad Pública de Culiacán, el Coronel Alejandro Bravo Martinez. La situación fue grave, porque la Suburban en que viajaba resultó baleada y, en su huida, dejó tras de sí varios autos embestidos y hasta personas que resultaron heridas colaterales del hecho. Esto sucedió por la mañana, en las inmediaciones de la base de la Policía Municipal de Culiacán y donde se encuentran las oficinas de la SSPyTM, donde despacha Bravo Martínez. Como les dijimos, hay videos que muestran cómo la camioneta en que viajaba el Secretario tiene impactos de bala justo del lado del copiloto. El hecho provocó una intensa movilización y al final la detención de cuatro personas, que habrían cometido la agresión. Pues resulta que a la hora de confirmar lo que pasó, nuestras autoridades, encabezadas por el Gobernador Rubén Rocha Moya, se les ocurrió decir que la situación no fue un ataque directo contra el Secretario, sino que el Coronel y su escolta fueron al rescate de otro grupo de policías y quedaron en medio de. Lo que resulta irrisorio es que la explicación comienza con policías saliendo francos del cuartel y que se percataron de los sicarios siguiéndolos, lo que provocó que pidieran apoyo y que aparecieran Bravo Martinez y su escolta al rescate. ¿Y la balaceada a la carrocería y su evidente huida?

Vuelve el terror del robo de batería

En el primer cuadro de Culiacán, a unos pasos del mercado Rafael Buelna, el robo de autopartes volvió a convertirse en rutina. No es nuevo, no es sorpresivo y, sobre todo, no es un asunto que haya aparecido de la noche a la mañana. El despojo de baterías, que es rápido, silencioso y casi impune, se ha normalizado en una zona que, paradójicamente, presume actividad comercial constante y presencia institucional cercana. Ahí, donde circulan compradores, comerciantes y trabajadores desde temprano, los delincuentes actúan con la certeza de que nada va a pasar. Y no porque no se sepa quiénes son o cómo operan, sino porque se trata de un problema histórico que jamás fue atendido con seriedad por la autoridad municipal. Cambian las administraciones, cambian los discursos, pero el abandono permanece. Durante años se ha permitido que esa franja del centro funcione como tierra de nadie. No hay vigilancia constante, no hay operativos preventivos sostenidos y no hay una estrategia clara para contener un delito que afecta directamente al ciudadano común: al que trabaja, al que llega al mercado, al que deja su coche estacionado confiando en que está en una zona “segura”. Cada vez que la conversación pública se mueve hacia la inseguridad, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil suele recurrir al deslinde: que si es tema federal, que si corresponde a otras instancias, que si no está en su cancha. Pero en este caso no hay margen para eludir responsabilidades. El robo de autopartes en la vía pública es un asunto de orden municipal, de prevención, de vigilancia y de proximidad policial. Le toca y lo debe atender. Porque mientras se reparten culpas, las baterías siguen desapareciendo, los ciudadanos siguen pagando el costo y el centro de la ciudad continúa enviando un mensaje claro: aquí se puede robar sin consecuencias. Y eso, más que un problema de delincuencia, es una falla prolongada de Gobierno.

Multas por machetes en Ahome

Vaya, parece que en el Palacio Municipal de Ahome por fin se dieron cuenta de que el arma blanca por excelencia del campo sinaloense se les estaba saliendo de las manos, literalmente. Resulta que las autoridades municipales, de la mano con el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Rodríguez Ponce, se pusieron las pilas para reformar el Bando de Policía y Gobierno. La situación ya no estaba para menos, ya que grupos de jóvenes de entre 13 y 17 años, autodenominados “los macheteros”, se paseaban por las sindicaturas como si trajeran un juguete, ante la mirada impotente de una Policía que, legalmente, estaba atada de manos. Dice el Regidor César Emiliano Gerardo Lugo que hoy la Policía tiene que esperar a que haya una riña, un desprendimiento de extremidades o, de plano, una tragedia, para poder intervenir. Qué chulada de marco legal teníamos, pero ahora, con la nueva reforma, se busca facultar a los agentes para que, si ven a un muchacho luciendo el machete en una fiesta, un evento cultural o arriba de una moto sin justificación alguna, puedan aplicarle su respectivo decomiso y arresto. Seamos claros, nadie necesita un machete para disfrutar de un baile en la sindicatura, a menos que planee podar la pista de baile. Lo que sí hay que ver es cómo van a manejar el criterio los agentes preventivos, ya que el Ayuntamiento jura y perjura que no se trata de criminalizar al trabajador. Los líderes agrícolas y gobernadores indígenas ya dieron su visto bueno porque les aseguraron que al jornalero que va a su chamba no se le va a tocar. El reto será que la Policía no confunda a un trabajador de la tierra con un machetero con ganas de bronca. La línea es delgada y, en manos de la autoridad, a veces se puede volver invisible. Como en este País el dolor más grande suele ser el de la cartera, las sanciones vienen con filo, ya que las multas van desde los mil hasta los 3 mil pesitos y un descanso en barandilla de 12 a 36 horas. El mensaje también va directo a los padres de familia, para que chequen con qué salen sus hijos de casa, porque la intención es prevenir lesiones que han marcado por años a las comunidades rurales. Veremos si con el golpe al bolsillo se logra desarmar a los valientes que usan la herramienta de trabajo como símbolo de intimidación y por lo pronto, la propuesta ya pasó por comisiones y va derechito al pleno del Cabildo.

Nuestra nueva realidad terrorífica

A más de 15 meses de que estalló la guerra interna del Cártel de Sinaloa, parecería que ya nada sorprende, por el nivel de violencia que hemos visto. Quizás los primeros meses y sus intensos tiroteos, el uso de explosivos con drones, el asesinato de personas en grupos cuyos cuerpos dejaban abandonados en lugares muy públicos. También hemos reportado cuerpos decapitados y hasta algunos colgando de puentes de carreteras interestatales. Pero lo visto en los últimos días es algo que hiela la sangre: la aparición de cuerpos desollados y mutilados en lugares muy públicos. Los dos reportes, hasta ahora, han significado un nudo en la garganta para la sociedad, ya harta de hechos violentos, y con el temor de que el terror siga en ascenso. Lo peor es que hay indicios de que el pleito que ha generado estas atrocidades al parecer es ajeno a la disputa original de las facciones al interior del Cártel de Sinaloa. Por lo pronto las noches parecen ser más intranquilas, sabiendo que en nuestro estado hay personas que se atreven a hacer semejantes actos de salvajismo hacia otro ser humano. Otra vez, lamentablemente, la ficción supera nuestra realidad violenta y terrorífica. Y la autoridad hace como si no pasara.

El no ataque del Secretario de Seguridad