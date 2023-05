“La cosa pinta difícil para el Gobernador y, sobre todo, para los productores sinaloenses, pues ni su equipo de comunicación, ni él mismo, han dado noticias de lo pactado en Ciudad de México hasta ahora”.

¿Y cómo desactivar una bomba?

Y Rocha Moya , su equipo, y hasta el mismo Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros tendrán que poner en marcha todo lo que tienen para desactivar esta bomba, porque aunque no podemos culpar al Gobierno estatal de no hacerle la lucha, si hay que señalar que es el Gobierno federal quien retiró apoyos y ahora aquí estamos viendo las consecuencias.



Tan tan tara rara tan tan...



Y alguien anda como la Popis

La Auditoría no está exenta de payasadas, ahora resulta que después de hacer tanto mitote con que la UAS no se ponía a modo para entregar la información para realizarle una revisión, la Auditora hizo saber que pues ya no le insistirá a la Universidad por los informes y que hará la mentada auditoría con lo que tiene y que según lo que salga, pues si hay observaciones, tendrá que solventarlas como todos. Ahora si no entendimos nada.

Que alguien nos explique, si no hay informes, ¿entonces qué auditará? Tendrá que mandar solicitudes de información por vía del INAI. “No, pos no”, diría un amable lector que nos llama seguido.