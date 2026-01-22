Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Ya no es racha,

es epidemia

¿Y la autoridad? ¡Bien, gracias! dice Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, lo que ya todos sabemos, pero que en el tercer piso del Palacio de Gobierno prefieren ignorar, el robo de vehículos en Culiacán ya no es una racha, es una epidemia. Con un promedio de 20 unidades diarias esfumándose en enero, la capital sinaloense parece más un autoservicio para la delincuencia que una ciudad con Estado de derecho. Lo que más cala de la denuncia empresarial es la radiografía del miedo, porque ya no te roban el carro estacionado: ahora se esperan a que lo abras, a que subas a la familia, para bajarte a punta de pistola. Dice Martha Reyes que el impacto psicológico es más duradero que el de una balacera y tiene razón, la balacera es el estruendo que pasa, pero el robo del patrimonio es la herida que supura todos los días en la economía familiar y en la confianza de salir a la calle. La presidenta de Coparmex soltó un dato que debería darles vergüenza a los encargados de la seguridad, ya que apenas hay unos 90 policías municipales para cuidar a una población que ronda el millón de habitantes. ¡Hágame usted el favor! Con esa fuerza de tarea, no alcanzan ni a cuidar los estacionamientos de las plazas, mucho menos a perseguir a los que andan robando carros por la ciudad para venderlos por piezas. La crítica de la Iniciativa Privada es clara, ya que el Gobierno está rebasado y han hecho mucho desplegando operativos y realizando esfuerzos, pero Reyes Zazueta con diplomacia señaló que no han logrado nada eficiente ni eficaz, ya que los robos siguen. Mientras la autoridad sigue con sus “estrategias”, los ciudadanos siguen instalando GPS y rezando en cada semáforo o estacionamiento. ¿Será que ahora sí, con la IP pegando el grito, se dignen a reconocer y reaccionar en consecuencia?

La estadística que no consuela al despojado

Rubén Rocha Moya insiste en que el robo de vehículos “no va en aumento” y que la tendencia es a la baja. La frase suena bien en el discurso oficial, pero se estrella contra una realidad mucho más pedestre: a quien le roban el carro poco le importa si el delito sube, baja o se mantiene estable en la gráfica del Gobierno. El golpe al patrimonio ocurre igual, hoy, aquí y ahora. El Gobernador se aferra a la comparación histórica, antes estábamos peor, y sí: no estamos en máximos históricos como en 2010-2011, como si el pasado fuera un salvavidas automático del presente, pero si estamos dos veces peor que cuando empezó su gobierno. El problema es que gobernar no es administrar nostalgias estadísticas, sino responder a lo que la gente vive en las calles y carreteras. Y en Sinaloa, el robo de vehículos sigue siendo una preocupación cotidiana, no un asunto superado. La cifra que más presume el Gobierno es la recuperación del 45 por ciento de las unidades robadas. Dicho de otra forma: más de la mitad no aparece. Para miles de familias, ese porcentaje no es un logro, es una pérdida definitiva. Además, recuperar un vehículo no borra el trauma, los trámites, los días sin transporte ni el costo económico que muchas veces queda fuera de cualquier estadística. Rocha pide cautela para no sacar “conclusiones aisladas”, pero su discurso parece justamente eso: una lectura selectiva de los números. Habla de vigilancia reforzada y patrullajes constantes, aunque los robos siguen ocurriendo en los mismos tramos y zonas que ya eran conocidas por su riesgo. Si la estrategia funciona, ¿por qué el delito no desaparece de la conversación pública? El robo de vehículos, dice el Gobernador, es de los delitos que más impactan a las familias. En eso tiene razón. Tal vez por eso el tono triunfalista resulta fuera de lugar. Cuando el Estado celebra que “no va en aumento”, mientras miles siguen perdiendo su patrimonio, el mensaje que queda no es de seguridad, sino de desconexión. Y otra cosa: ¿en cuántas de esas recuperaciones hay detenidos, consignados y sentenciados?

Resultados con

ajustes simples