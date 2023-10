Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La marcha del martes por la mañana sirve para echarle limón a la herida por partida doble, primero por recordar a quien se reconocía como un profesional de la medicina y ser humano, y la otra es la falla que como sociedad cometemos para hacernos cargo de lo que nos toca.

El hartazgo y la falta de cooperación

Aunque no está de más seguir señalando que hay en Culiacán clínicas privadas que no cumplen con sus protocolos de seguridad y son capaces de brindar atención médica a cualquier herido de bala en sus instalaciones, sabemos también que nos sobra gente abusona y empistolada en Sinaloa.

El tiroteo en una céntrica clínica en Culiacán, que como narcocorrido noventero, nos dibujó una tarde noche de terror la semana pasada, nos hizo ver que las broncas en la sierra todavía existen y bajan sin tocar baranda hasta nuestra ciudad.

El armamentismo ilegal es tan común que cualquiera anda empistolado convirtiendo espacios públicos en pesadillas, como ocurrió en la clínica y luego en el Hospital General.

Qué diferencia habría si las denuncias se presentaran por encima de las normalizacion de la violencia y con autoridades que dieran resultados inmediatos, que sirvieran al mismo tiempo de escarmiento y de protección.

No vemos claro en el futuro que estas cosas en Sinaloa dejen de pasar, por más que digan que hace mucho que no pasaban, porque en realidad la autoridad y las instituciones no han hecho nada diferente y a nosotros nos sigue costando muchísimo trabajo confiar en ellos.

Cuídense mucho, todos.