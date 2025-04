Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Por sí sola, la administración pública debe garantizar a nuestras y nuestros deportistas el apoyo necesario para representar a Sinaloa, y en todo caso, un fondo integrado por ganancias de propiedades o bienes decomisados pudiera servir como complemento.

Tirando puras de foul

Y siendo Rodolfo Valenzuela , claramente la cosa no fue a mejor, porque el Diputado reconoció algo que todos hemos conocido o vivido, como que muchos atletas no reciben los apoyos económicos de parte de las autoridades y se ven forzados a hacer rifas o botear para poder competir.

¿A poco no se siente seguro ya?

La elección amañada

Las elecciones por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa han avivado la pusilánime estructura antidemocracia con la que se manejan los uaseños que no sirven para nada y que han llegado a sus puestos por favores, esa estructura calcada sobre el finado Partido Sinaloense y que ha sometido a la institución desde hace más de 20 años.

Esta semana comenzaron a circular en redes sociales videos y grabaciones ocultas en las que estudiantes registran actos en los que a los profesores les hace falta piso para arrastrarse y se ponen a defender a Jesús Madueña Molina, el ahora desbigotado y sancionado por manejo irregular de recurso público.

En las grabaciones se registra cómo los docentes, aprovechando su puesto ante los estudiantes, buscan que los alumnos voten a favor de Madueña Molina en las próximas elecciones por la Rectoría, exponiendo que según es la mejor opción.

Por supuesto que todos aquellos docentes que aparecen en estas grabaciones no pintan para nada en la formación de los alumnos, pues son puros acomodados, o pasistas o aviadores que no tienen ni el respeto del gremio y al parecer tampoco el respeto de sí mismos al arrodillarse ante Madueña Molina. Y cómo no iban a hacer gestiones por la figura de Madueña, si temen de que cambie la administración de la Universidad y quedar sin trabajo al no tener más atributos que la lambisconería.

Pero el hecho de que los docentes estén dispuestos a quedar grabados en video y que quede documento de su manejo ilegal solamente es muestra de lo desesperada que está la gente de Madueña Molina, pues temen perderla.

Seguro que Madueña Molina tiembla, así como temblaba cuando era puesto ante un juez acusado de manotear el dinero de la UAS, al imaginar que está en riesgo su posibilidad de tener un segundo período frente a la institución educativa, pues su primer período lo pasó más en audiencias y escuchando el estridente discurso del Willy Ibarra que en el despacho de Rectoría.

Una pena que los maestros que andan haciendo campaña a favor de Madueña hablen de logros, cuando en realidad la Rectoría de Madueña nada más provocó que se supiera que su comité de compras provocó un daño patrimonial probado a la universidad y que él mismo ha comprado propiedades para ponerlas a nombre de una trabajadora de la UAS que fue su subordinada en la Secretaría General.