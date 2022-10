El ahora nuevo Presidente municipal ejercerá el cargo hasta el 31 de octubre de 2024, fecha en que fenece el período constitucional de la presente administración.

Habemus nuevo alcalde de Mazatlán

Por cierto, es tocayo de una de las “corcholatas” del Presidente Andrés Manuel López Obrador , a ver si no le empiezan a decir el otro “Agusto”.

Claro que no nos extraña que haya sido designado él, porque de alguna manera era el hombre en el poder en el Ayuntamiento mazatleco, incluso a veces daba la impresión que tuviera que conducir a un bebé, llamado “El Químico”.

Y aquí podemos hacer una pausa, ya que hasta ayer no se habían registrado manifestaciones en contra de Édgar Augusto González Zatarain.

É dgar Augusto González Zatarain volvió al Congreso pero no para ocupar otra vez una curul, sino a tomar el puesto de nuevo Alcalde de Mazatlán, ya que fue designado por el Legislativo ante la “renuncia” de Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres y ayer mismo rindió la protesta de ley.

Justicia ‘selectiva’

Al que sí le alcanzó la presunción de inocencia para poder seguir trabajando fue a “El Químico” Benítez; poco peso tuvo que hubiera una denuncia penal en su contra por desempeño irregular de la función pública y por malversación de recurso municipal.

La piedad del Gobernador Rubén Rocha Moya lo alcanzó y le dio el premio de consolación como Secretario de Turismo, puesto para lo que venga porque eso de viajar mucho y gastar dinero se le da muy bien.

Y es que el Gobernador dice que “El Químico” es como cualquier ciudadano y como cualquier ciudadano puede gozar de la presunción de inocencia, lo que en sentido estricto es cierto.

Pero otra historia fue la del ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, a quien no se la perdonaron y nunca gozó de esa presunción de inocencia y de golpe le quitaron el fuero y fue procesado en un juicio penal.

Para el organismo Iniciativa Sinaloa el trato que se le está dando a los casos de Estrada Ferreiro y “El Químico” Benítez, habla de una justicia selectiva, ya que los dos son señalados por presuntas irregularidades en procesos de contratación, el mazatleco de lámparas y el de Culiacán, de camiones de basura.

Al ex Alcalde de Culiacán no hubo quien le echara una soga, mientras que al “El Químico” Benítez hasta le están regalaron una secretaría, según para no poner en peligro la “gobernabilidad” del puerto.

No estamos victimizando a Estrada Ferreiro, no, lo único que queremos es que los dos enfrenten la justicia como ciudadanos, no como funcionarios.

Los dos incurrieron casi en el mismo delito, por lo que deberían ser medidos con la misma vara.