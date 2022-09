Las luminarias, sus viajes, sus denuncias ante la CEDH, y todo mundo hace oídos sordos ante el descrédito en que se sume el alcalde porteño. Queda claro que tras la destitución de Estrada no hay voluntad, ni desde el Tercer piso, ni desde el Congreso, para meter en cintura a Benítez Torres.

Una raya más

para ‘El Químico’

La administración de Luis Guillermo Benítez Torres, allá en el 2020, no solventó el gasto de 819 millones de pesos en pago de servicios y otras áreas, así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación el 17 de septiembre del 2021. Pues bien, casi un año después sigue sin ser solventada por la Comuna. El Congreso, de mayoría morenista, se niega a voltear a Mazatlán y alzar la voz de lo que pasa en el puerto, o sea, son 819 millones de pesos que no ha podido solventar, una barbaridad, y el Químico bien quitado de la pena , días después de que Noroeste sacó esta publicación, dijo que ya estaban entregando todo lo necesario para subsanar, pero a la fecha es un trabajo que no se ha hecho, y no se ha hecho a pesar de que tenían 120 días para aclarar el monto. Las luminarias, sus viajes, sus denuncias ante la CEDH, y todo mundo hace oídos sordos ante el descrédito en que se sume el alcalde porteño. Queda claro que tras la destitución de Estrada no hay voluntad, ni desde el Tercer piso, ni desde el Congreso, para meter en cintura a Benítez Torres.

Que es información

errónea, dicen

Como respuesta, Javier Alarcón Lizárraga, Tesorero Municipal, aseguró que ya fueron solventadas las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación y que se ha cumplido en tiempo y forma hasta más de una vez; afirmó que han metido toda la información solicitada incluso unas cinco veces. ¿Será? El funcionario aseguró que la información dada a conocer por Noroeste es errónea porque el 5 de agosto la Comuna entregó la última documentación para que el organismo fiscalizador federal determine si es suficiente dicha información o no, para lo cual tiene un plazo de 120 días, que aún no ha transcurrido.

Y ‘El Químico’ se

enoja ¡otra vez!

“No voy a responder, menos a ti”, fueron las palabras del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres al periodista de Noroeste que intentó entrevistarlo en Palacio Municipal sobre precisamente las observaciones hechas por la ASF y que no han sido solventadas. El Alcalde dijo que todo se trata de amarillismo por parte de los medios de comunicación, y que desde el primer día ellos han solventado las observaciones. Y qué se supone que quiere que le preguntemos a “El Químico”, ¿a cuánto amaneció la hueva de pescado en el mercado?

Que la 4T triunfará

sobre el mal

Ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un mensaje político con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno. Dijo que en su Gobierno no hay personas como García Luna, que no se permite la violación de Derecho Humanos, no hay autoridades que torturen y existe toda la voluntad de no dejar impune ningún delito. Aunque las cifras reales de impunidad sigan por encima del 90% en prácticamente todo el país y su gobierno rompa récords de homicidios, desapariciones y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos. Aseguró también que en México ya no domina la oligarquía y la prioridad son los pobres; que se acabaron los privilegios y los servidores públicos trabajan con austeridad, viven en la justa medianía; México está recuperando su prestigio en el mundo y el Estado dejó de ser el primer violador de los Derechos Humanos. Aunque con impacto de la pandemia y la negación del gobierno a aplicar una política contracíclica en la economía y no ajustar su estrategia contra el Covid, hoy tengamos más pobres que hace 4 años. Y más allá de la evidencia y los indicadores, López Obrador insistió en su visión del bien y el mal. “Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la Cuarta Transformación de México. Y en lo personal me siento bien y de buenas: estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político”. Ahí se lo dejamos.

Se quedan cortos en

materia educativa

El Gobierno del Estado junto con la SEPyC han quedado cortos en materia educativa, pues es increíble que no puedan garantizar aulas dignas. No es posible que en dos años de pandemia en el que se mantuvieron las clases a distancia no hayan podido diseñar estrategias de seguridad para mantener los planteles, así como gestionar recursos para su mantenimiento. Si bien es cierto que les dejaron un desastre, tiempo hubo y mucho para reaccionar, pero el destino los alcanzó. Hoy en día la secretaria Graciela Domínguez debe afrontar la situación y responderles a los padres de familia que ya no pueden dejar a sus hijos en casas en el modelo educativo virtual. Si hay recursos, como ha insistido el gobernador y sus funcionarios, urge darles celeridad a las licitaciones para que las escuelas tengan, al menos, agua, luz y baños dignos. Que es el principal reclamo de padres, madres y estudiantes.

Acude el Gobernador a la velación de Roario Lilián

El Gobernador Rubén Rocha Moya acudió a la velación de la mamá buscadora, asesinada el martes, Rosario Lilián Rodríguez. Rocha Moya fue acompañado de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa, y tuvo el recibimiento de la Alcaldesa de Elota, Ana Karen Val Medina. Hoy por la tarde en La Cruz de Elota se llevará a cabo una misa de cuerpo presente, para después continuar con el cortejo fúnebre y llevar a la activista y buscadora a su última morada.

