Tanto que le gusta a Rocha Mocha vanagloriarse de su administración y gabinete diciendo que con orgullo llevan la bandera de los principios de la cuarta transformación de apoyar a los pobres y anteponer su bienestar, pero hay que bajar ese espíritu a sus secretarios.

Las cifras frías

y las víctimas

Y mientras la justicia no sea la regla, sino la excepción nos seguiremos amaneciendo con hechos como el de este domingo, cuando el cuerpo de Leydi Yarabi , quien tenía tres hijas, fue ubicado a orillas de un dren en Gabriel Leyva Solano , Guasave. Sus restos se encontraban dentro de cuatro bolsas de plástico y habrían sido identificados por su padre.

Por ejemplo. Hay que poner atención a los índices de feminicidios en lo que va del 2022 para darse cuenta que el problema de la inseguridad sigue y seguirá hasta que no se ataque con mejor estrategia y más enfoque en el combate a la impunidad. Que por cierto, sigue por encima del 90%.

Pero hoy ponemos el acento en la sensibilidad de las autoridades. No se puede presentar datos con indolencia y solo decir que son menos en comparación con años anteriores. Hay que ir más allá y empatizar con las víctimas porque aunque ahora estamos a media tabla de seguridad en el país, seguimos lejos de ser Yucatán.

A llorar a otra parte...

literal

¿Mala publicidad, buena publicidad?, al parecer es la estrategia de “ Alito ”. Estrategia de fuegos artificiales que no funciona, por cierto.

Y bueno, nuestro fulgurante Senador Mario Zamora , no pudo faltar en eso de unirse y lanzar diamantina a todo lo que diga el jefe del PRI. ¿No ha escuchado los audios que por ilegales que sean retratan completo a su jefe de partido?

No, no son palabras o textos de un político pidiendo exilio en Estados Unidos, ni tampoco un defensor de la patria enredado en su bandera, nada de eso, son de Alejandro Moreno Cárdenas , el flamante presidente del PRI nacional, quien acudió a una gira por Washington, a denunciar los abusos de poder en México.

A cinturón amarrado

Nadie pide que un secretario estatal de economía resuelva un problema tan complejo, obviamente; solo llamamos a un mínimo de empatía pues la ola inflacionaria va para largo y no se ve como la inversión repunte en tanto AMLO siga haciendo de Chico Ché su principal arma diplomática.

Grande fue la sorpresa de los reporteros cuando escucharon que el empresario sólo pudo decir “que se administren mejor”, “la inflación es a nivel internacional, no depende de nosotros el control de los precios”.

Ante la situación tan delicada que golpea los bolsillos de tantas familias se esperaba que el Secretario diera un mensaje menos duro. Acaso más “positivo” y cercano a la realidad de las familias sinaloenses que no la están pasando bien con el huevo y los aguacates por las nubes. Y que así lo expresaron en redes.

Turismo e inseguridad

El Gobierno del Estado dice estar muy preocupado por el Warning que Estados Unidos ha puesto a sus ciudadanos para que no visiten Sinaloa porque con ello la economía local y las familias que dependen del turismo se verían muy afectados.

Es correcto, pero en la práctica no atienden el problema de seguridad y las condiciones para que los turistas tengan una estadía amena.

Por ejemplo, sabemos que muchos policías han adoptado en los últimos años la práctica de pedir la “mordida” a turistas que visitan nuestro estado en camionetas con placas extranjeras.

Aunque es bien conocida esta mala práctica, muchos turistas no se animan a denunciar para evitar problemas y quienes lo hacen, no resuelven el problema, pues la sanción no pasa de una circular, una llamada de atención o una reprimenda para quienes cometen estos actos. De modo que los siguen realizando con plena libertad.

Negar el problema no hará que las cosas cambien. Aferrarse al discurso de que Sinaloa es uno de los estados más seguros no hará que los turistas se animen a visitarnos si no se trabaja en una verdadera estrategia de seguridad que elimine la prácticas de corrupción y se castigue a quienes abusan de la investidura.

Y luego por qué la policía tiene tan mala reputación, porque por unos pocos que abusan de su autoridad ensucian el trabajo de toda la institución.