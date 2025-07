Un hombre en situación de calle murió el lunes afuera del Hospital General de Los Mochis. No murió dentro, donde había médicos, camas y techo, sino afuera, donde sólo quedaban el calor, la enfermedad y la indiferencia...

Abandono y muerte

en hospital

Frente al Hospital General de Los Mochis, un hombre en situación de calle murió el lunes.

No murió dentro, donde había médicos, camas y techo, sino afuera, donde solo quedaban el calor, la enfermedad y la indiferencia.

Quien dio aviso fue una mujer de seguridad privada, no una doctora, no un trabajador social, no un funcionario. Fue ella, desde su puesto, quien llamó al 911 para reportar un cuerpo.

Cumplió con su deber. Y fue despedida.

La empresa para la que trabajaba decidió prescindir de ella tras su llamado. ¿Por qué? Nadie lo ha dicho oficialmente. ¿La corrieron para quedar bien con las autoridades hospitalarias? ¿Para no “hacer ruido”? ¿Para no evidenciar una omisión que ya era imposible ocultar?

Porque lo que no se quiere admitir es que el hombre murió ahí, al margen del sistema de salud pública, sin atención oportuna, con una enfermedad como la tuberculosis que debería estar controlada por el Estado. No era invisible. Murió frente a la puerta de un hospital.

En Sinaloa el tratamiento contra la tuberculosis es sumamente vigilado, por lo que resulta absurdo la versión de las autoridades en materia de salud al decir que el hombre no fue tratado correctamente por propia voluntad.



Una medida mínima y necesaria

Por undécimo mes consecutivo el Gobierno de Culiacán anunció la condonación del cobro de derecho de piso para comerciantes de la ciudad, en mercados y vía pública, lo cual representa una de las pocas acciones concretas en materia fiscal que ha empleado el Ayuntamiento en medio de esta crisis desgastante.

No podemos pasar por alto que esto es algo mínimo que pueden hacer por la ciudadanía, a la cual los gobernantes les deben muchísimo, casi lo mismo o más de lo que han dejado de percibir en sus ventas como consecuencia de la inseguridad.

Tampoco hay que omitir que la decisión de condonar los impuestos, necesaria por la situación actual, representará en algún momento un problema para la administración municipal, porque habrá obras o trabajos puntuales que quizá ya no podrán contar con presupuesto para realizarse por falta de recaudación.

Es comprensible pero no parece haber ninguna otra opción.Como decimos, por undécimo mes el Gobierno de Culiacán condonará este impuesto a los comerciantes, y tiene sentido, pues con qué argumentos van a cobrarle ese derecho a la ciudadanía, cuando en el último año ésta ha perdido muchos de sus derechos indispensables.

El Municipio resalta que esta acción es un respaldo al comercio, pero seguramente los comerciantes prefieren otras formas de respaldo, como lo sería el resguardo, del cual han carecido.Gran parte del discurso en materia de seguridad pública por parte del Ayuntamiento de Culiacán, y del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, consiste básicamente en el respaldo y la coordinación con las autoridades federales, sobre todo los militares, pues las capacidades policiales son muy pequeñas.

En este último mes esto se ha acentuado al grado en que la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán ha sido prácticamente entregada a la fuerza militar, con la llegada del coronel Alejandro Bravo Martínez como Secretario; y el reciente arribo de el mayor Jonathan Macedo Ramírez como director de la Policía Municipal.

Sabemos que el fondo de la crisis de seguridad que seguimos padeciendo tiene lugar en la delincuencia organizada y narcotráfico, que son competencia federal, pero como ya hemos dicho en este espacio, los demás delitos como robos de vehículos, a comercio o las desapariciones, esos sí le tocan al fuero común.

Y aún con esto, de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán no se ha hablado en los últimos meses salvo cuando se han dado desafortunados ataques a elementos, cuando se pelean con los estatales, o en situaciones tan negligentes como que queden desarmados durante un mes completo por ser investigados.



Banderazo nacional desde Mazatlán

En medio de la ola violenta en Sinaloa, este viernes 11 de julio Mazatlán será sede del banderazo nacional del Operativo Vacacional Verano 2025, el cual estará encabezado por la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

Estará, por supuesto, acompañada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, empresarios hoteleros, alcaldes e invitados especiales, siendo anfitriona la Alcaldesa porteña, Estrella Palacios Domínguez.

El 15 de mayo pasado, la Secretaria de Turismo federal encabezó algunas actividades de surf, inversión y festival de Pueblos Mágicos, en Mazatlán, pero ahora el tema es la seguridad que blindará al destino turístico en el periodo vacacional de verano.

Este banderazo, que también reunirá a los altos mandos encargados de preservar la seguridad de los sinaloenses, se dará dos días después de que Sinaloa cumplió 10 meses bajo la guerra entre dos grupos de la delincuencia organizada, que del 9 de septiembre de 2024 al 8 de julio de 2025, acumula un saldo de mil 686 homicidios dolosos, mil 710 personas privadas de la libertad, 5 mil 988 vehículos robados, mil 187 personas detenidas y 97 personas abatidas.