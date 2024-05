El crimen organizado imitó el actuar de las autoridades de seguridad para limpiar su camino, y por eso ya no matan y listo, ahora también tratan de borrar toda evidencia desapareciendo a sus víctimas porque sin cuerpo no hay delito.

Los hechos contra

los discursos

Es una lástima que nuestra ciudad sea tan bella y no se pueda visitar con toda confianza y que la raza se pierda la oportunidad de conocer a los culiacanenses, que somos tan a todo dar.

¿Hasta cuándo en el municipio cesarán las malas noticias, aquellas que tengan qué ver con asesinatos, privaciones de la libertad, desapariciones, sustancias ilícitas y armas de fuego?, ¿en algún momento Culiacán será visto como un destino turístico que no sea marcado por el narcotráfico?

“Además, tiene lógica, tú no quieres poner en riesgo a tus agremiados, porque hay temas de seguridad que no pueden controlar las autoridades locales y eso es muy natural. Entonces la gente prefiere reubicar el evento en un sitio que sea más taquillero”, señaló.

De las Rivas Flores lamentó que el gobierno local no puede controlar toda la violencia, por lo que es causa que personas externas cancelen reservaciones y eventos en hoteles concurridos de la ciudad.

Pues lamentablemente tenemos un catálogo muy amplio de cosas que sorpresivamente nos han cubierto, que son difíciles de explicar porque “esas cosas antes no pasaban”.

Por ello, el presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles del municipio, José Manuel de las Rivas Flores , ha insistido en que el turismo para nuestra ciudad no puede crecer, por causa de esta problemática.

Lo aprendido

de la misma autoridad

Este lunes en un conversatorio para conmemorar la lucha de las madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos por la guerra sucia se tocó un tema aterrador, pues se concluyó que el crimen organizado aprendió del Estado a desaparecer “enemigos”.

Para la académica y activista Alicia de los Ríos, cuya madre fue desaparecida en la guerra sucia, el crimen organizado imitó el actuar de las autoridades de seguridad para limpiar su camino, y por eso ya no matan y listo, ahora también tratan de borrar toda evidencia desapareciendo a sus víctimas porque sin cuerpo no hay delito.

Y lo más aterrador del tema es que, de acuerdo con la activista, varios elementos que ahora operan del bando del crimen organizado en algún momento fueron autoridades de orden federal o estatal encargados de nuestra seguridad, de ahí que tomen de escuelita las fechorías que se hicieron en la guerra sucia.

“No puede haber democracia con desaparecidos, no puede haber democracia con más de 116 mil personas desaparecidas”, dijo Alicia de los Ríos, y tiene toda la razón.

Y no es un asunto partidista, es un asunto de apego a un estado de derecho. Cuando el PRI gobernó a nivel federal atravesamos la época de la guerra sucia, de la que todavía no se tienen claras cuántas desapariciones hubo; después, gobernados con el PAN atravesamos la etapa de la guerra contra el narco; y ahora nos enfrentamos a la incertidumbre, pues en seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se dibujó una estrategia clara para la seguridad nacional y combatir la desaparición forzada más allá de militarización nacional y rastrillar registros de desaparecidos.

Y no se ve mucha esperanza, pues los tres candidatos presidenciales han sido tibios en sus propuestas para solucionar la crisis de desaparecidos.