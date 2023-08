Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Estaban registradas en el padrón de personas desaparecidas. Pero resulta que unas 200 de estos ‘desaparecidos’ se vacunan, reciben la pensión de adulto mayor, reciben alguna de las becas, algunos de los programas sociales, han salido y entrado del País, entre otras cosas.

La veda de Morena

Por lo pronto Andrés Manuel López Obrador está listo para conocer a su sucesor. Sí, cómo no.

Uy, si eso lo hubieran hecho desde el principio y para todo el proceso, o sea un manual de cómo deberían conducirse los aspirantes, sobre todo en el asunto de los gastos, este proceso interno no estaría tan entredicho.

Bueno, si es que en esta veda no se andan acomodando las cosas para una sorpresa, que a estas alturas sería un sorpresón.

Y no sólo ellos, la veda incluye a operadores y simpatizantes tendrán que andar calladitos hasta que se conozca al elegido, es decir, el 6 de septiembre próximo.

A volver a las aulas

Hoy inicia la verdadera prueba para la Nueva Escuela Mexicana y sus polémicos libros de textos gratuitos, cuyo contenido ha sido muy criticado.

Sabemos que el tema se ha politizado demasiado, pero hay que reconocer que todo mundo puede dar su opinión y manifestarse, incluso ampararse si es que no está de acuerdo con lo que van a recibir los alumnos.

De nuevo, estará en las manos de los docentes, que según la SEPyC recibieron toda las instrucciones para echar a andar este nuevo modelo educativo.

Y tendrán ellos, los maestros, quienes echarán mano de toda su capacidad de persuasión y diálogo con los padres de familia. Al fin de cuentas, los libros de texto traen muchísima información, y ya estará en sus manos como entrarle a los temas que podrían ser complejos.

De los errores ya ni hablamos, hay que sortearlos y aclararlos a los alumnos, pero no tanto como verlos unos “nichos de oportunidad”. Errores son errores.

Lástima que este Centinela está vedado con las palabras altisonantes, pero hubo una persona que me dejó una gran lección. “Cometes un error y no hay como borrarlo, tendrás que poner cara de pen...”.

Y pues, le tocará al maestro no poner esa cara, no puede borrar el error, pero sí explicar a los estudiantes que se equivocaron, que Benito Juárez no nació ese día y cosas así.

Suerte pues a los docentes.