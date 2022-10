Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

¿A qué vino López Obrador?

A estas alturas todavía nos cuesta entender algunas decisiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus viajes al varias partes del País.

Si bien una visita presidencial, en otros ayeres, era un evento de gran magnitud, hoy en día son tan inútiles, dadas sus mañaneras, las redes sociales, que no es gran cosa ver a al Mandatario nacional bañarse de pueblo, y nada más, no hay grandes anuncios para el estado, porque a lo que vino ayer, pues ya lo sabemos, de los beneficios según el de la transición de los servicios de Salud al llamado IMSS-Bienestar, que no es otra cosa que la centralización total de los servicios de Salud, para bien o para mal, eso todavía estamos esperando verlo.

El programa, lo hemos dicho es ambicioso, pero como en este país todo se vuelve político, pues habría que ver cómo será implementado porque llevamos 4 años esperando el dichoso sistema tipo “Dinamarca”.

Y es que aunque se decía que la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador era para un convenio de salud, más que nada fue un acto de supervisión y de adulación entre Mandatarios.

El Gobernador Rubén Rocha Moya se desvivió en halagos para el Presidente, incluso se declaró un “chairo” y fiel seguidor, y le dijo que Sinaloa es uno de los estados de la República Mexicana que le dio la Presidencia.

El gobernador dijo que casi casi con los ojos cerrados confía plenamente en lo que expresa el Presidente y que no le cuestiona, simplemente lo sigue sin pensar.

Así que pues el plan de IMSS-Bienestar quedó en segundo plano, ya que también el Presidente le correspondió diciéndole a Rocha Moya, que él es uno de los mejores gobernadores.

La frase del Gobernador nos recordó aquello de: “¿Qué horas son? Las que usted diga, señor Presidente.”

Que bueno que esos tiempos ya pasaron...