A los dirigentes del SNTE-53 no les ha hecho mucha gracia ver o escuchar la conferencia semanera del Gobernador, Rubén Rocha Moya. ¿El motivo?, casi nada, que volvió el tema del manoseado Fideicomiso del SNTE-53 y el Mandatario les dejó ir, sin cuarta, la noticia de que solicitará al Congreso del Estado que realicen una auditoría para ver cómo andan esos recursos.

Con miras al 2024

Tal parece que la Senadora Imelda Castro Castro le está dando duro al trabajo de territorio desde ahorita, todavía no sabe qué planes hay para el 2024, pero con las manos vacías no se va a quedar.

El SNTE-53 bajo la lupa

Esperemos que no salgan con “borrón y cuenta nueva”, o con la clásica “de lo perdido lo que aparezca”, nada de eso.

Y como esas retenciones no enteradas se registran como deuda hay que revisarlas, por lo que una auditoría puede dictaminar qué es lo que realmente está pasando o en qué situación está el fideicomiso.

Explicó que este fideicomiso se nutría principalmente de las retenciones del ISR de los trabajadores, sin embargo, durante el Gobierno de Mario López Valdez de 2011 a 2016 no fueron enterados, y ocurrió lo mismo de forma parcial en la administración de Quirino Ordaz Coppel, de 2017 al 2021

Se sube al ring y gana

Dos escenarios

La verdad es que las autoridades están jugando con la decisión de hacer o no el Carnaval de Mazatlán. No es posible que ante los contagios, las muertes, con una curva ascendente, no se pueda tomar ya una decisión de posponerlo o cancelarlo.

Este asunto más que un carnaval ya parece un circo y con un payaso muy terco.

Ayer, el nuevo capítulo de esta tragicomedia se dio en la conferencia semanera del Gobernador, Rubén Rocha Moya, quien supuestamente pidió al Alcalde de Mazatlán que la fiesta carnestolenda se pospusiera tal como lo hizo Brasil.

Recordemos que también Veracruz pospuso para verano su carnaval, pero el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez, se negó a aceptar cualquier cambio.

Ahora, va de nuevo, esperarán hasta el viernes para anunciar la decisión.

Ayer les comentamos en esta misma columna que había muchas probabilidades de que esto pasara, y de aquí les pronosticamos que “El Químico” va a alargar la decisión hasta un día antes con la esperanza de que el virus retroceda y pueda hacer su gran fiesta.