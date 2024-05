Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Y tal parece que este tipo de movilizaciones en algunas personas les provoca o dota de algún don curativo mágico, como es el caso del encargado del despacho de rectoría Robespierre Lizárraga Otero, quien en las últimas dos semanas ha padecido infección aguda, pielonefritis renal e influenza, pero ayer encabezó la marcha a paso firme y llegó hasta el Palacio sin ningún tipo de problema.

El antídoto mágico

Al final al parecer no fue cancelación sino que hubo un cambio de actividades porque la Confederación de Trabajadores Mexicanos esta vez no quiso asistir.

Quizá hoy no protagonizaron un mitin propiamente de nota nacional, pero realizaron una maratónica vuelta de tuercas a todo lo previsto en la agenda de cada año.

La lucha de todos

los años, honrada

y necesaria

Los compas unidos, jamás serán vencidos

A más de una semana de concretarse el nombramiento de Adán Alberto Salazar Gastélum como nuevo Magistrado en Sinaloa, su nuevo colega y nada menos que el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús Iván Chávez Rangel, salió a darle sus primeras palmadas en la espalda.

El Magistrado Presidente del máximo órgano de justicia estatal se derritió en halagos por la trayectoria y perfil tanto de Salazar Gastélum como de Abigail Noriega Félix, también nueva Magistrada.

No es por ser malpensados, pero bueno, a nadie le sorprende que Salazar Gastélum recibiera ese nombramiento luego de llevar juicios contra la pandilla que se cree dueña de la UAS, o raza como Estrada Ferreiro o “El Químico” Benítez, gente que no son precisamente camaradas del actual Gobierno estatal.

Las palabras de Chávez Rangel ayer, al referirse al mítico Juez Adán (ahora ex Juez), recuerdan mucho a las que en su momento emitió Enrique Inzunza Cázarez, ex Secretario General de Gobierno, pero principalmente ex Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Y quizá esto no deba necesariamente significar algo, pero solo como dato, Adán Salazar Gastélum es proveniente de Badiraguato, al igual que -guiño, guiño-, muchos personajes de la actual administración gubernamental.

Vaya, digamos que de manera casual, mera coincidencia, el mismo Juez que llevó juicios de personajes no muy afines al Gobierno, es embadurnado en elogios por dos de los últimos presidentes del STJ, y recibe una Magistratura poquito más de un año después de todo el escándalo mediático y de aguantar vara de manera estoica.

No hay que ser malpensados, pero tampoco necesitamos ser genios.