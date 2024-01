Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La Semanera, a medias no es informar

Como que el Gobernador Rubén Rocha Moya leyó esta columna o alguien cercano a él y tomó en cuenta las palabras que dijimos hace unos días: el despropósito en el que se convierte a veces la semanera. Pero como que leyó a medias, porque este lunes se paró ante los medios a responder preguntas por hora y media, y dirá usted “todo bien”, pues sí y no. Todo bien y bonito con las preguntas, pero mal cuando cuestionó a un colega de Ríodoce sobre compras a precios inflados; a pesar de la evidencia dijo que era la “opinión” de dicho medio. Y que la Secretaría de Transparencia tenía otra, y que si quería, Ríodoce interpusiera una denuncia. El colega del semanario intentó solventar todas sus dudas pero Adriana Ochoa del Toro, Directora de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, quien modera la Semanera, dijo que eso era para entrevista y no para ese formato. Pues para eso es una rueda de prensa. Rocha Moya no puede estar contestando unas preguntas sí y otras no; y sobre todo no es trabajo de la prensa estar interponiendo denuncias; la función del periodismo es denunciar con datos y evidencia. A las autoridades les toca investigar. Pararse a responder preguntas a modo no es apertura, llamarle opinión a los hechos expuestos por un medio de comunicación, tampoco lo es, y pedirle al medio que sea quien lleve la carga de que se haga una investigación de oficio, que tampoco le corresponde. Y Ochoa del Toro tampoco está ahí para impedir el libre desarrollo de las preguntas, es cierto que son muchos colegas quienes esperan turno, pero si solo les dan oportunidad de preguntar una cosa, se van a retirar con más dudas que respuestas. Lo hemos repetido una y otra vez, el ejercicio está bien pero no es una concesión sino un derecho. Y hay que ejercerlo a plenitud.

Con todo, las campañas

El olor a campaña electoral sí existe y se lo vamos a demostrar: es el mismo olor que tiene la ropa de invierno cuando sale del clóset, caja o cajón donde estuvo guardado durante toda la temporada veraniega, y sale repentinamente cuando arrecian las temperaturas bajas por un frente frío, o tormenta invernal. Llega tan repentinamente que no da tiempo de lavar las prendas y anda uno por la vida con “olor a guardado”; ese mismo tufo llegó este lunes al Congreso del Estado, cuando Othón Herrera y Cairo, ex Secretario del Ayuntamiento durante la administración del ex Alcalde Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se apersonó en el Palacio Legislativo para presentar una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente. Así nomás, porque para todo hay tiempo: para hacer una iniciativa y para enfrentar un proceso penal por desempeño irregular de la función pública, multitask salió el ex funcionario municipal. ¿Pero es gratis? Jamás. Por ahí dicen que anda muy pegadito del líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, a quien acusan de ser el cacique de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que por cierto no quieren que reformen su Ley Orgánica, pero la de la UAdeO ¿sí? Está raro el panorama, hasta pareciera que lo único que quieren es generar el caos en el Gobierno, y abrirle un frente más de guerra política al Gobernador Rubén Rocha Moya. ¿Se atreverán? No creemos, ¿cómo cree?

Y más de la UAdeO

Y ya adentrados en el tema de la UAdeO y el Gobernador, este dice una cosa y hace otra. Tiene dos semaneras o tres, tal vez, en las que ha opinado que los universitarios linces deberían buscar reformar la Ley Orgánica de su Universidad para quitar del cargo al recién designado Rector, Pedro Flores Leal. Pero este lunes se reunió con él, legitimándolo. Eso sí, Rocha Moya siempre ha afirmado que fue designado legalmente porque así están las reglas en la legislación que rige la UAdeO, otra cosa es dar la Guía para defenestrarlo.

Ya hay más que se dieron cuenta