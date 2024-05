Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Hoy en Mazatlán, el colectivo Tesoro Perdido hasta Encontrarlos A.C. invita a la marcha de visualización que realizarán este viernes partiendo del Monumento al Pescador hasta la Plazuela Zaragoza, en el Centro.

Sin nada qué festejar

Elecciones y eternas

turbulencias previas a la jornada de aterrizaje

Debate que

vuelve a desilusionar

El segundo debate del Instituto Nacional Electoral fue una oda a la ausencia: a la ausencia física del candidato de Morena Enrique Inzunza Cázarez, a la ausencia de ideas y propuestas por parte de los candidatos que sí asistieron, y a la ausencia de mecanismos para hacer respetar el espacio democrático y realmente utilizarlo para debatir.

El candidato de Fuerza y Corazón por México, Eduardo Ortiz, inició su presentación reprochando la falta de Inzunza Cázarez. ¿Pues para qué lo quiere o qué? ¿A poco su discurso político no funciona sin tener presente a quién acusar o con quién discutir? ¿O cuál será la urgencia de ver al hombre? Le dedicó varias frases e incluso tuvo la necesidad de hilar su discurso en torno al morenista.

Y mire que no es justificación hacia Morena y el Verde por no asistir, pues sí fue una gatada no atender la invitación del INE porque los que pierden son los ciudadanos al no conocer de primera mano a los candidatos, pero no podemos imaginar el contenido de discurso de Eduardo Ortiz si se hubiese centrado en sus propuestas, pero el panista estaba muy preocupado por Inzunza como para pensar en eso.

El que debe haber estado bien triste es Jesús Valdés Palazuelos, pues de él y de su compañera Nubia Ramos Carbajal ni se acordaron y eso que tampoco acudieron.

Pero se agradece bastante que a este encuentro fuera Eduardo Ortiz y no Paloma Sánchez, pues dejó claro durante el primer debate que su asesor para los discursos debe ser una bully de secundaria por aquello de las risas falsas, declamaciones y según ella mirada firme que nada más daba penita ajena.

Luego Jesús Estrada Ferreiro. Está mejor preparada una chimichanga que el hombre este para los debates. No es necesario ni analizar a fondo lo que dice pues para empezar no se le entiende. En la hora y media que duró el debate no pudo hilar una sola idea, ni propuso una sola cosa, aunque está muy seguro en que será Senador de Sinaloa.

Ah, pero eso sí, cómo se ofendió cuando le recordaron que fue en algún momento candidato de Morena por la Alcaldía de Culiacán, tan así que aprovechó algunos minutos de su tiempo para rechazar estos señalamientos y deslindarse del partido, pero en 2018 y 2021 bien que anduvo de colgado por el partido, si por eso ganó y no por bueno para hacer campaña.

Y de María Fernanda Rivera Romo sinceramente no tenemos nada qué criticar, salvo la falta de innovación en propuestas, pero es una mujer que sí tiene idea de cómo hacer política y sí hizo su tarea de prepararse para el encuentro. Aunque usó el recurso medio vulgar de criticar a sus contrincantes y no debatir, pero eso ya no es nuevo en política mexicana, su nivel sí estuvo muy firme.

Lástima que Rivera Romo está en el partido de Movimiento Ciudadano, que hace buenas canciones, pero no pinta en Sinaloa aunque Sergio Torres Félix diga lo contrario.