Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Ahora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos anuncia su visita, porque el miedo rara vez se formaliza en un escrito, porque en muchas comunidades de Sinaloa el silencio es una medida de supervivencia.

Después del estruendo

El problema no es sólo Jesús María. Es cada comunidad en Sinaloa donde la violencia es rutina y la atención llega tarde, si es que llega. Es la normalización del miedo, la resignación disfrazada de resistencia.

En Jesús María, el eco de la violencia no desaparece. No es sólo el sonido de la madrugada del 8 de febrero, cuando el estruendo de los disparos volvió a estremecer a sus habitantes. Es un eco más profundo, el de una historia que se repite, el de una comunidad marcada por la violencia y la indiferencia.

Rocha en el sigilo

La Semanera, en esta ocasión, fue encabezada por el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez , alguien que se sabe es portavoz pero no el principal tomador de decisiones dentro del aparato gubernamental estatal.

Queda claro que las autoridades estatales se han puesto a tono con las fuerzas armadas y han decidió cambiar la dinámica para reducir al mínimo la interacción con los medios y la ciudadanía si no es en entornos controlados.

No ofende el desaire de la Fuerza Aérea Mexicana, lo que impresiona es que en esta opacidad tan característica de los militares, esté acompañada por la autoridades civiles estatal y municipal, pues los equipos de comunicación de los funcionarios que asistieron no hicieron pública la agenda de estos funcionarios.

Es más, una noche antes este medio de comunicación tuvo un acercamiento con personal de la Fuerza Aérea y se comentó que sí habría un evento pero era privado, y por ende no habría presencia de prensa.

Pues resulta que el evento se realizó sin invitar a algunos medios de comunicación que no fueron requeridos, entre ellos Noroeste, que se enteró del encuentro por colegas de espacios que sí fueron invitados.

En el Gobierno de Sinaloa realizaron un acto cívico con motivo del día de la Fuerza Aérea Mexicana y no pudo estar más insípido.

La campaña de Madueña

Es lógico que la reactivación de la agenda del Rector Jesús Madueña Molina en la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene un para qué más que un por qué, más cantado que Las Mañanitas por el Rey David.

Con la increíble posibilidad de reelegirse, el ejecutivo universitario tiene ahorita el sartén por el mango para hacer las pases con quienes están pendientes, con los huérfanos del cuenato y con esos enemigos del mismo que hasta hoy tienen la libertad de expresarlo.

En estos momentos, las campañas de terror y acoso que aplicaba el pasismo, como proyecto externo obligatorio por la cúpula y los quedabien, hoy ya no tiene la misma fuerza, tomando en cuenta que hay evidencia de que hay un repliegue importante de quienes aún le son fieles al partido y estos ya no pueden infligir más miedo porque ya no hay cómo asustar a quienes le chambean bien.

Y es que este lunes Madueña Molina entregó 103 titularidades académicas y 48 movimientos de nómina en la Dirección General de Deportes, que les brinda certeza laboral.

Paquete que sin duda le sirve de una especie de campaña anticipada, dejándose ver como el magnánimo en medio de la crisis de zozobra que cubrió a la comunidad universitaria por meses con estas acusaciones, procesos judiciales contra sus funcionarios y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder fundador del PAS, el cacique y amigo personal de Ismael “El Mayo” Zambada, hoy preso en los Estados Unidos.

Madueña Molina, entonces, puede ahorita aprovechar y aventarse una réplica del “Juandediozaso”, que le permitió al Presidente Municipal de Culiacán reelegirse por sus meses de proselitismo con sus Diálogos del Bienestar por todo el municipio.

Ayer, Madueña Molina hizo el compromiso con el deporte universitario de “apoyarlo” para ponerle “todo el empeño, disciplina y colaboración de todos” los entrenadores y se trabajará con los estudiantes para mantener a la UAS entre las mejores cinco delegaciones del País.

Podríamos decir, entonces, que esto se va a repetir en cada escuela, temática y oportunidad de aquí a que se tomen las decisiones que se vayan a tomar.

No cabe duda que para todo hay maña.