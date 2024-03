Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Y es que sí es muy buena la llegada de turismo, porque hay derrama económica, pero los estragos que causan son bastantes: saturación de la vialidad, choques, atropellamientos, riesgos en la playa, muchísima tomadera en la calle, cero precaución, abusos en los precios, en fin... un cuento que ya los porteños se conocen, pero que cada vez se incrementa más.

Ahí viene Semana Santa ...y la saturación

Ya casi llega Semana Santa y en Mazatlán hay que prepararse, pero no para disfrutar, sino para padecer.

Ya hasta el mismísimo Alcalde Édgar González Zataráin lo advirtió de manera contundente: “En Semana Santa no hay garantía de que las cosas no se salgan de control, eso es difícil, no hay elementos que te alcancen para una masa tan grande como es el tema de Semana Santa, se hace el esfuerzo y hemos logrado avanzar bastante, sin embargo, no puedes contener todo, no puede ser así perfecto, quisiéramos, pero es distinto el querer hacer, para qué prometer algo que no se puede cumplir tan fácilmente”.

Imagínese, si eso es la máxima autoridad advirtiendo, no queremos ni pensar lo que los mazatlecos vamos a padecer.

