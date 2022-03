A Jesús Estrada Ferreiro ya le pusieron tres demandas para llevarlo a juicio político, pero la verdad es que si en el Congreso de Sinaloa van a tratar el asunto como tratan lo demás, no va a pasar de llegar a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación... La 64 Legislatura no ha tenido apuro por darle celeridad a ningún tema, solo los posicionan en la agenda, como la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que nomás no sacan y eso que se les entregó ya hecha un organismo ciudadano.

Dos baldes de agua fría

Dos reveses le fueron aplicados ayer al gobierno de la Cuarta Transformación sobre la consulta de Revocación del Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer, temprano, el Instituto Nacional Electoral propinó el primer gancho al ordenar a 13 gobernadores, 11 de Morena, y dos aliados, uno del PES y otro del PVEM, a “bajar” de sus redes toda la propaganda gubernamental, oficial y personalizada sobre la consulta. Entre los gobernadores sancionados por el INE está, obviamente, el Gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya. El segundo gancho lo propinó ayer por la tarde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al declarar inaplicable el decreto sobre propaganda durante el proceso de Revocación de Mandato. El proyecto aprobado por el TEPJF afirma que los desplegados en apoyo del Presidente López Obrador durante el proceso de Revocación “sí son propaganda gubernamental prohibida”. Sí, ese decreto tan defendido por los morenistas y utilizado por gobernadores y funcionarios, para promover por todo lo alto la consulta finalmente ha sido rechazado por los funcionarios electorales. Recordemos que en Sinaloa se instalaron numerosos espectaculares para promover la imagen del Presidente y de los que aún hay varios por ahí. O sea que aquello de “!Qué siga López Obrador¡” no lo escucharemos más entre nuestros distinguidos funcionarios sinaloenses. Nos imaginamos que habrá impugnaciones y seguirán las violaciones a la veda electoral, pero más allá del apoyo que le puedan dar a su Presidente o no, el punto es que a un ejercicio que deberían respetar electoralmente, ellos mismos lo han terminado por ensuciar.

Viene la revancha

Difícil que las resoluciones del INE y el TEPJF sean dos goles lo suficiente fuertes para meter al carril democrático al Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus gobernadores y funcionarios. El INE será todavía más defenestrado por los morenistas y aliados y ahora se sumará el Tribunal al tiro al blanco en las mañaneras del Presidente. Por lo pronto, el tabasqueño ya anda sacando una cortina de humo, a ver si alguien le sigue la corriente, al anunciar que el invendible avión presidencial puede ser rentado para fiestas de 15 Años, bodas, algún cumpleaños, y hasta viajes especiales de empresarios para sus empleados. Así que si se va a casar, anímese, le caben familiares, amigos, cura y juez, todos juntos en el avión presidencial. La verdad es que nuestra política se ha convertido en un mal chiste repleto de ocurrencias y un discurso interminable, mientras el país se desmorona por todas partes.

Y no faltan los arrimados

El que se anda poniendo la camiseta de la Cuarta Transformación, siendo priista hasta los huesos, es el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Julio Duarte Apan, que anda haciendo campaña a favor de Andrés Manuel López Obrador. Resulta que en su carácter de líder sindical habría mandado a llamar a agremiados para invitarlos a apoyar a AMLO el próximo 10 de abril, durante la consulta pública para la polémica Revocación de Mandato. ¿A poco ya se le olvidó a Julio Duarte que quienes le fueron formando camino fueron los priistas? Ya fue una decepción para el sindicato, ¿ahora lo va a ser para sus padrinos? Y este apuro por hacer campaña a favor de AMLO, pareciera que es una estrategia para algún intercambio con el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, pero la verdad es que no le vemos ni pies ni cabeza.

Tres veces te engañé

A Jesús Estrada Ferreiro ya le pusieron tres demandas para llevarlo a juicio político, pero la verdad es que si en el Congreso de Sinaloa van a tratar el asunto como tratan lo demás, no va a pasar de llegar a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. La 64 Legislatura no ha tenido apuro por darle celeridad a ningún tema, solo los posicionan en la agenda, como la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que nomás no sacan y eso que se les entregó ya hecha un organismo ciudadano. Tampoco hay que negar que hay un pleito amarrado entre el tres veces demandado con el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro, una vez que el Alcalde lo llamó “jefe de pandilla” por haber aprobado reformas que aseguró dañan la Hacienda Pública municipal. Es justo Feliciano Castro el interesado en que se revise si procede el juicio político, que llevaría años si logra que esto suceda, incluso podría terminar el periodo de Estrada Ferreiro para entonces. Ya lo dijo el pasista Gene Bojórquez, que era poco viable, a menos que se sustente bien una solicitud de este tipo, y eso que ya hay un camino legal trazado para estos procedimientos, pero Feliciano Castro piensa diferente y seguro confía en que se va a tumbar al Alcalde. Esperemos que por lo menos las tres demandas sirvan para que el Presidente municipal agarre el rollo, porque a veces se enoja hasta con su propia sombra y es el resto de personas que lo rodean quienes salen perdiendo.

El Rector tiene prisa

El que llegó con retraso a un evento fue el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Jesús Madueña Molina y es que el líder de la Casa Rosalina disque venía de una reunión muy importante con autoridades de la SEPyC y llegó de pisa y corre. Ya ni siquiera atendió a los medios porque se dijo que tenía que salir de prisa a tomar un vuelo a la Ciudad de México, ¿será que ya irá a arreglar lo de su deudita con el SAT? Le habrá ganado el jalón el Gobernador Rubén Rocha Moya, ya que este lunes no hubo conferencia semanera, porque andaba precisamente por aquellos lares. Pues ojalá y pueda resolver todos los problemas financieros de la UAS, finalmente esa fue su promesa y la propuesta con la que llegó al frente de la Casa Rosalina.

