Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Martí y su familia fueron víctimas de la violencia y el crimen; en 2008, su hijo Fernando fue secuestrado y a pesar de que se pagó rescate el menor fue asesinado.

‘Si no pueden, renuncien’

Una frase producto de una voz quebrada, dolida, impotente ante tanta violencia, una frase que se hizo un símbolo del activismo, de la gente que quiere un verdadero cambio, una frase con la que encaró a las autoridades, a los políticos, a los gobernantes, de si no pueden o no quieren o no son capaces que renuncien a sus cargos.

Recordamos esta frase porque el lunes murió su creador, Alejandro Martí, a los 73 años.

Martí y su familia fueron víctimas de la violencia y el crimen; en 2008, su hijo Fernando fue secuestrado y a pesar de que se pagó rescate el menor fue asesinado.

Un padre con todo su dolor que lanzó esto tan demoledor al Gobierno federal, encabezado entonces por Felipe Calderón Hinojosa:

“El dolor y la muerte de mi hijo me ha dado el honor hoy de poder expresarme ante ustedes en el nombre de todos aquellos que han sufrido una pena como yo, en el nombre de todos los mexicanos, padres y madres y Fernandos que existen miles en este país que no han tenido un foro como este. Señores, si piensan que la vara es muy alta. que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien pero no sigan ocupando las oficinas de Gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso es también corrupción”, dijo.

Y se convirtió Martí en un activista contra la delincuencia. Fue fundador de la organización México SOS.

Lanzó esta frase, y lamentablemente, a los años, sigue tan vigente, tan necesaria, tan urgente de gritarla.