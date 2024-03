Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Lo peor es que la pandilla que se cree dueña de la Universidad les aplaude las trampas usadas por su cuerpo de defensores, que reiteramos, se nota a leguas que una audiencia no habían visto ni en YouTube antes de todo este borlote.

¡Qué raro! Milton se hizo maje con las carpetas y difirieron audiencia

Otro episodio para llorar y llorar, en la continuación del papelote que están haciendo los abogados de los ex funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el Centro de Justicia Penal y Oral.

¿Qué creen? Así es, amigo lector, usted adivinó, con marrullerías jurídicas lograron posponer una vez más una audiencia en la que el Rector separado del cargo Jesús Madueña Molina y otros ex funcionarios universitarios están acusados de corrupción.

La escena fue una calca de lo que ha ocurrido las últimas 20 veces. Y ustedes dirán enojados: oiga, tío Centinela, no sea usted exagerado, y pues no, sobrinos, sí van más de 20 veces que logran diferir audiencias por temas desde tengo seguidillo, me chocó un tránsito, estoy cof cof muy enfermo, yo pensé que ayer se acababa el mundo, y otra serie de pretextos de niños de primaria.

Desde aquí hacemos un exhorto a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, vayan a las audiencias y pidan que los dejen revisar la realización de las otras, porque todo, absolutamente todo lo que sus maestros han hecho en las audiencias, está mal, pues ellos son el ejemplo del sistema judicial anterior, que estuvo podrido por buscar siempre las lagunas y las mentiras, en lugar de hallar la verdad y la justicia.

Vayan para que vean que sus maestros por más labia que tiran en los salones, se nota que hicieron trampa en los exámenes para terminar la carrera y seguramente se afiliaron al Partido Sinaloense para alcanzar algún posgrado.

La audiencia inicial, para que sepan, no se realizó porque Miguel Alonso Luna, abogado defensor de Madueña Molina y Héctor Melesio Cuén Díaz, no tuvo los 18 tomos de la carpeta de investigación que la Fiscalía le dio a Milton Milton Ayala, quien es el ex defensor.

Pero para ir a RadioUAS y andar echando mentiras es muy bueno y aprontado. No entendemos cómo ya no pudo venir, si él y Bonilla aquí se la llevan, en este mitote, en lugar de ir a dar clases.

El abogado respondió al juez que “sólo ha tenido contacto con él vía teléfono y que Ayala tiene las copias en Los Mochis....”.

¡Popoñoñoñoñón! Ni hablar, estos niños que no entienden la seriedad de un proceso judicial.