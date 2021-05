“Así que una mina paralizada en su natal Sinaloa es una de las peores cosas que se pudo encontrar, además el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado un interés personal porque se resuelva ese asunto”.

La mina entrampada

Su villano favorito

¿Vendrán más? eso sí no sabemos, pero ya vimos que al tribunal no le tiembla la manita a la hora de poner multas y sanciones.

A ver cuánto dura

El caso es que ahora le toca a Evelio Plata dejar el cargo y de qué manera, a un día de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa determinó que tres secretarios incurrieron en el uso indebido de recursos públicos para apoyar el proyecto del candidato de la alianza “Va por Sinaloa”, y uno de ellos fue el ex titular de Pesca, que terminó renunciando.

En la Secretaría de Pesca nadie alcanza a calentar el asiento, si no es por “chapulineo” como Sergio Torres Félix , que en busca de ser Gobernador salió por la puerta de atrás de la dependencia, es por usar el cargo de “trampolín” para brincar a la contienda electoral como Maribel Chollet .

El poder

Sentirse orgullo de los moches, influyentismo o el compadrazgo regularmente no son motivo de orgullo, aunque con los políticos tampoco es motivo de vergüenza.

Este 3 de mayo, Rubén Rocha Moya y su compañero de campaña, Héctor Melesio Cuén Ojeda, se reunieron con albañiles para desearles un buen día y sacaron unos trapitos al sol.

La naturalidad con la que Rocha Moya contó pasajes de su infancia en Badiraguato lo hizo decir con gusto que él ha ayudado a jóvenes a que progresen, así como a sus familias, como ejemplo reveló que como ex Rector ha ayudado a varios estudiantes para que entraran a la Facultad de Medicina de la UAS.

No conforme con ello, y entre una historia y otra, le recordó a Cuén Ojeda, también ex Rector, lo bueno que él ha sido cuando le solicitan que alguien entre a la universidad y este logra hacerlo para que una joven o una joven estudien.

La manera de revelar las influencias del candidato de Morena y el PAS a la Gubernatura, hizo entrever que no han sido ni una o dos veces las que han metido gente a estudiar a la universidad.

El poder que tienen sobre la universidad es innegable, pero la opacidad que dicen que desean combatir queda en el discurso, usando sus medios para favorecer a ciertas personas, aun cuando la acción no tuvo un mal fin, no deja de ser un acto que no debe tener cabida en ningún lugar.

El asunto es que a estos personajes poderosos de la UAS se les olvida que por ayudar a algunos estudiantes a entrar a la universidad, gracias a sus influencias, se les olvida que le arrebataron esos lugares a otros estudiantes que lo intentaban entrar por la vía legal.