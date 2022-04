Los resultados fueron en favor de la permanencia del Presidente, en vez de una consulta de revocación de mandato fue una consulta de ratificación de mandato, en fin, pese a las trabas y a la desinformación un gran número de la población salió a votar en las urnas.

Sí, pero no...

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en estos momentos ha de ser la doble cara del espejo ya que durante la jornada de ayer fue apapachado por los adultos mayores y simpatizantes que acudieron a participar en la consulta de Revocación de Mandato.

Ayer fue una jornada histórica, ya que por primera vez los mexicanos pudieron tener la oportunidad de participar en un proceso de este tipo, utilizado en países más desarrollados, así que en México, por qué no”, oportunidad que hay que aprovecharla, como así lo dijo Jesús Madueña, Rector de la UAS.

Pues no... de acuerdo aL INE, debido a que la participación ciudadana se estima fue de entre el 17 por ciento al 18.2 por ciento, el ejercicio democrático no es vinculante de acuerdo a lo establecido en la Ley de Revocación de Mandato, por lo que este respaldo a López Obrador no se concretaría como un triunfo sobre la Revocación de Mandato.

Según el conteo rápido del INE, la respuesta de la consulta que respalda la administración de AMLO tendrá un porcentaje del 90.3 por ciento al 91.9 por ciento; la respuesta que solicita se le revoque el mandato al Presidente tendrá de un 6.4 por ciento a un 7.8 por ciento de votos; mientras que del 1.6 por ciento al 2.1 por ciento serán votos nulos.

Como lo vimos todos, fue evidente la participación de adultos mayores, que la verdad se volcaron en elogios.

Gana AMLO, es cierto, pero con todo lo que se ensució el proceso, pierde un proceso inédito en el País.

Esperemos que para una próxima consulta no enseñen el cobre todos los actores políticos antes del proceso.

Vale la pena un ejercicio de esta naturaleza para la democracia de un país pero con tanta bajeza es precisamente el orden democrático de este país el que salió muy trasquilado.

Se viene un nuevo orden en la democracia de México y eso es lo que nos debe tener muy atentos.

Por lo pronto no nos imaginamos cómo se puso de candente el búnker presidencial.