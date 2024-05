Con decirles que la plana mayor del marrullo legal comenzó a dar clasecitas de Derecho, desde el profesor más ausente de su Facultad, José Ramón Bonilla; el agripino Milton Ayala, también maestro del engaño y omnipresencia, y hasta Alfonso Carlos Ontiveros Salas, quien se aventó la clásica dominguera de ‘mi cliente no es funcionario, por lo tanto no hay delito’, como si el mundo jurídico fuera una escena de película de Jim Carrey.

Acuacultores al grito de guerra

Los que decidieron adelantar su protesta fueron los acuacultores, quienes originalmente habían anunciado para hoy la manifestación frente a Conapesca, en la Zona Dorada de Mazatlán.

De pisa y corre estuvieron, bloquearon y se retiraron.

Causaron un caos en la zona turística, pero afortunadamente fue sólo un rato.

Pero la manifestación continuará hoy, aunque en la Ciudad de México, pues la verdadera exigencia buscarán plantearla ante la Agencia Nacional de Aduanas y ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Lo que los acuacultores denuncian es el contrabando de camarón ecuatoriano y acusan corrupción en las autoridades que lo permiten.

A ver cómo les va hoy allá en la capital, pero no hay que descartar que las manifestaciones vuelvan a suelo sinaloense, pues la problemática no es tan sencilla y no creemos que de pronto surja una intención oficial por resolverla.

Los gritos de ayuda después del siniestro

Después del megaincendio que se registró en Culiacán en un local de combustible cerca del crucero de avenida Álvaro Obregón y La Costerita, los yonkeros, vecinos afectados, han solicitado al Gobierno del Estado apoyo económico para poder solventar sus pérdidas.

Los propietarios de los terrenos contiguos aseguran que el Gobierno les puede ayudar a tener un colchón, mientras que la empresa responsable del accidente se reporta con ellos para determinar qué pasará después.

Los dueños de los yonkes, que así se les llama a los depósitos de chatarra para autocares de segunda mano, señalaron que prácticamente lo perdido equivale a una década de inversión y trabajo en sus vidas, que forma parte de sus esfuerzos para hacer que el negocio estuviera a flote y ahora no tienen nada.

Por esta situación se sienten hoy a la deriva, no tienen mucho más de lo poco que quedó, sólo les queda que tanto la empresa como el Gobierno responda ante su necesidad.

Los afectados coincidieron en que hay un accidente y mera casualidad, sin embargo sus negocios estuvieron en el mismo perímetro del incendio.

Lo curioso es que cada que pasan cosas así, los involucrados tienen que atravesar un vía crucis, pidiendo auxilio financiero tras la tragedia y el Gobierno del Estado, que debería ver por la seguridad económica y reclamar a la empresa una respuesta, pues muy bien, gracias.

Las invitaciones ya están en los sobres

Una de las noticias importantes de ayer es que el Instituto Nacional Electoral en Sinaloa ya logró distribuir las más de 7.7 millones de boletas electorales que se usarán en la elección federal del próximo 2 de junio.

El domingo 5 de mayo se entregaron en Mazatlán para los distritos electorales federales 1 y 6, y este lunes 6 de mayo completaron la dispersión en el resto del estado.

Las boletas también se usarán para la elección de diputados federales y senadores, además de la Presidencia de la República.

El siguiente paso es que durante hoy se cuenten y sellen por parte del personal de la institución federal, para garantizar que los paquetes electorales se encuentren completos.

Aliados de lo dudoso

Como hemos visto en algunas investigaciones publicadas en las últimas fechas, que como en la viña del Señor, en los juzgados hay de todo, la pandilla que se cree dueña de la Universidad Autónoma de Sinaloa ayer salió con albricias luego de que consiguieron a un juez federal que les siguiera el rollo.

Sale a colación la dudosa actuación de algunos jueces federales por tomar en cuenta a veces cosas muy absurdas para disminuir penas, sustituirlas o de plano desestimar pruebas.

Las investigaciones que se publicaron tenían qué ver con las sentencias a personas detenidas con armas de fuego, que fueron dejadas en libertad por estos angelitos de sotana o bata larga, después de valorar factores poco claros, viendo cómo está la situación en Sinaloa con tanto descerebrado armado y las casi nulas campañas contra el armamentismo.

De ese tipo se dejaron ver los jueces que les dieron amparos a Robespierre Lizárraga Otero, actual encargado de la Rectoría de la UAS y eterno prófugo de la revisión de medidas cautelares, y el hoy desbigotado Rector separado del cargo Jesús Madueña Molina.

Los jueces federales les otorgaron amparos a este par de mentirosillos y beneficiarios de la más pura escuela de la triquiñuela jurídica, contra las vinculaciones a procesos en su contra acusados de abuso de autoridad.

Según los expedientes 1092/2023 y 586/2023 del Consejo de la Judicatura Federal por amparos indirectos, con esta decisión se dejan sin efecto la vinculación a proceso.

Sin embargo, estas decisiones todavía están sujetas a que la Fiscalía General del Estado solicite un recurso de revisión.

Al modo, en una conferencia de una hora, que además estuvo conectado hasta el más aviador de los conserjes de alguna unidad académica de ejido, hablaron todos.

Con decirles que la plana mayor del marrullo legal comenzó a dar clasecitas de Derecho, desde el profesor más ausente de su Facultad, José Ramón Bonilla; el agripino Milton Ayala, también maestro del engaño y omnipresencia, y hasta Alfonso Carlos Ontiveros Salas, quien se aventó la clásica dominguera de “mi cliente no es funcionario, por lo tanto no hay delito”, como si el mundo jurídico fuera una escena de película de Jim Carrey.

La narrativa construida por esta gavilla, que se aferra como gavilán al poder de la UAS, es que ya ganaron y no hay delito, pese a que hay documentadas irregularidades por casi 700 millones de pesos entre 2019 y 2022.

De los hechos no dicen nada, solo de lo interpretable, siempre ellos como víctimas.

Lástima, así se ve todavía lejana la posibilidad de que la comunidad universitaria se cure de este mal de panza.

¡No te acabes, Universidad!