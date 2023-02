Rubén Rocha Moya dice que el warning se retirará a Sinaloa en el mes de abril, o sea en pleno inicio de temporada grande en cuestiones turísticas.

¿Adiós al warning?

Después de que anunció en sus redes sociales hace dos días que Culiacán ya salió de las 50 ciudades más violentas del mundo, resulta que el Gobernador ahora anda poniendo fechas para la retirada de la alerta de viaje, o sea el famoso warning, que hace Estados Unidos a sus ciudadanos para evitar visitar o tener cuidados con ciertas zonas del país por eventos violentos o inseguridad, y como verá Sinaloa pues es cliente frecuente.

Rubén Rocha Moya dice que el warning se retirará a Sinaloa en el mes de abril, o sea en pleno inicio de temporada grande en cuestiones turísticas.

Tan sólo, el pasado 7 de enero, luego de los eventos violentos registrados en Sinaloa durante la réplica del Jueves Negro, el Gobierno estadounidense reiteró la clasificación de alerta que tiene la entidad.

Lo cierto es que esos warnings a veces están raros, es como dicen puede ir a estos estados pero no visite estas zonas, no pase por ahí, no salga a las calle cuando ande por ahí. Vaya a la Plazuela Machado, pero no visite el Malecón, como que los turistas tendrían que caer en paracaídas solo en sitios recomendados.

Bueno, pero ya lo dijo el Mandatario estatal, no tendremos ya esa espada del warning sobre el Estado, en abril, ni más ni menos. Se sabrá...