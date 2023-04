Y vamos por partes, el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, quien al parecer regresó más que recargado de sus vacaciones, agarró de Pinocho a Madueña Molina, afirmando que el supuesto operativo o intento de detención era una vil mentira.

Miércoles de perros

para el Rector

Que le querían

pegar un ‘calambre’

Habrá que ver cómo prueba los hechos el Rector, porque la verdad sí es preocupante que suceda algo de esto, de que llegue un grupo armado queriendo detener no es cosa menor. Así que se debe aclarar el punto y con rigor porque mentir con hecho así es también igual de grave.

Y luego el Diputado Gene René Bojórquez dijo que si ya la Fiscalía General del Estado descartó tener una orden de aprehensión, entonces se debe investigar quién fue al domicilio del funcionario universitario, para ver si eran si eran civiles vestidos de autoridad para asustarlo, o sea checar si no fue un hecho en el cual le quisieron pegar un “calambre”.

‘Somo ajenos’,

dice la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado, en voz de su titular, Sara Bruna Quiñónez , como un bolero se aventó eso de ‘Somos totalmente ajenos’’ al intento de detener a Madueña; y que la corporación se deslinda totalmente de tales hechos, ya que no ha sido solicitada o librada una orden de aprehensión en contra del aludido funcionario, por lo que ningún policía de investigación que pertenezca a esta Fiscalía pudo tener intervención en los hechos. Más tierra para el dirigente universitario, a quien que ya como que se le anda cerrando el cuadro mientras su padrino calla.

Deslinde

Sobre el supuesto operativo para detener a Madueña Molina, el Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que no es de su competencia el determinar si sucedió o no, que de plano no le corresponde a él, si eso es falso o es inventado.

Que ya dijeron que no hay orden ni tampoco hay razón para ello.