En sus primeros días en el poder, González Zataráin se ha reunido con empresarios, medios de comunicación, sindicatos e instituciones, ha pedido disculpas y prometido enmendar todos los rezagos provocados por los años de frivolidad y desorden de “El Químico”.

Encerrona

El nuevo Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin , cumplió con su primer reto: un largo “recorrido de desagravio” con los principales actores de la vida pública del puerto, en su búsqueda por reparar el desastre de relaciones públicas heredado por su antecesor, el ex Alcalde, Luis Guillermo “El Químico” Benítez .

Nuevo formato para el informe de gobierno

Ojalá y no se vuelva un “día del Gobernador” de mensajes, besamanos, invitados especiales y toda la cosa, porque luego a Morena también le encantan esas mieles del priismo ¿a poco no?

El mecanismo de cómo será, todavía no está definido, pero será interesante ver cómo plantearán este ejercicio de aparente transparencia en el Congreso, el cual corre el riesgo de terminar siendo que un Poder se agazape ante otro, y ya sabemos quién tiene la mayoría en el Legislativo, y quién encabeza el Ejecutivo, así que no es difícil adivinar quién sea.

El Congreso del Estado aprobará el próximo martes que el Gobernador, en este caso, Rubén Rocha Moya , vuelva a comparecer ante el Legislativo después de entregar su informe de gobierno. Cuentan los que ya peinan canas, que eso estaba establecido en la ley y luego fue cambiado en los tiempos de Jesús Aguilar Padilla y desde entonces no era obligado que el Ejecutivo estatal se presentara ante el Congreso.

Combate al

desaseo financiero

Porque oigame, en tema de adjudicaciones directas que debieran licitarse, ya ven a lo que llevan estas irregularidades, si no que le pregunten al ángel caído, Jesús Estrada Ferreiro , vinculado a proceso, o a “El Químico” Benítez , quien hay anda como “piojo revivido”.

El caso es que según la Auditoría, el 80 por ciento de los municipios no tienen disponibilidad financiera suficiente para hacerle frente a los pasivos de corto plazo. O sea se endeudan y no tienen para pagar, ya que un pasivo sin fuente de pago es un compromiso financiero que se adquiere sin tener el suficiente recurso para pagarlo.

Por fin ayer, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa y la Auditoría Superior del Estado comenzaron la revisión de irregularidades que se repiten en el manejo de recursos públicos, sobre todo en los llamados “pasivos sin fuente de pago”, “retenciones no enteradas”, y las adjudicaciones directas que debieran licitarse.

Un plan acertado

y necesario

Esperemos que este programa sea de provecho para la comunidad de Culiacán y que continúe no únicamente para la foto de los funcionarios involucrados, sino que traspase administraciones y sea duradero.

La verdad es que ya hacía falta un programa coordinado, completo y estructurado que buscara atacar la violencia desde su origen y no solamente castigando hechos violentos cómo suele operar la ley.

Siempre hay otros datos

Preocupa imaginar dónde pueden estar ‘metidas’ las autoridades del municipio al no percatarse de los recientes hechos en el municipio, pues este jueves el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil aseguró que las ventas del Día de Muertos no se vieron afectadas por la presencia de comerciantes “golondrinos”.

Parece que el Alcalde no vio que en el centro de la ciudad y a las afueras de los panteones algunos comerciantes se quejaban de vendedores que no pertenecían al lugar y, por ende, no tenía permiso.

Por otra parte, Pedro Rojas, Secretario de Seguridad Pública municipal dice que hubo buen comportamiento de la ciudadanía, tampoco vio las cifras estatales de detenidos por hacer apología al delito.

Esperamos que cuando se les cuestione un hecho evidente no quieran salir con aquello de los otros datos.