A quienes eventualmente les empezarán a llover desde todos los rincones los pleitos, son a ‘El Químico’ Benítez y a Vargas Landeros, que desde siempre han mostrado intenciones para el 2024. Por ejemplo: ya salió el Diputado Luis de la Rocha a exponer que el Alcalde de Mazatlán es un buen perfil para tener un proceso de juicio político.

Alcoholímetros con transparencia: una propuesta.

Ahora que el Gobernador Rocha Moya se dijo a favor de que se apliquen los alcoholímetros en Culiacán, en el contexto de accidentes aparatosos y mortales, el Alcalde Juan de Dios Gámez respondió casi de inmediato anunciando su regreso pero en una lógica más preventiva y menos recaudatoria, es decir, menos extorsionadora. También pidió que se les deje de llamar “retenes”. Desde esta casa editorial les soltamos una propuesta: pónganles transparencia. Hacer eso es tan sencillo como equipar con cámaras a las patrullas y los agentes que apliquen el operativo, así todos: ciudadanos y policías, se sabrán observados y vigilados. Verán como todo mundo se porta mejor.

¿Y por qué se quitaron?

Los retenes con alcoholímetro se quitaron a petición del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro pues no garantizaban la seguridad de la ciudadanía y se caía en sobornos y malos manejos, comentó en algún momento el mismo ex Mandatario. Pero, como la agenda de Gámez Mendívil busca corregir lo que Estrada Ferreiro hizo pues se anuncia que regresarán, pero con la nueva vestimenta ‘ordenada’ por el Gobernador. Ojalá los hagan funcionar en no terminen en la aplicación selectiva de siempre donde ve uno detenido a puro carrito mientras las camionetotas pasan a gusto.

La cultura del mandamás

El que anda muy preocupado porque quede muy claro que no metió su cuchara en el asunto de la destitución como Alcalde de Culiacán de Jesús Estrada Ferreiro es el Gobernador Rubén Rocha Moya Se presumía que el Gobernador mandaba en todo y él quiso decir que no es así, que esas son puras mentiras y que no hay nada más lejano de la realidad. “¿Quién lo sacó?, pues el Gobernador dicen, porque es nuestra cultura”, dijo a manera de explicación el Mandatario estatal. Pese a que ya van varias semanas de este cambio, y que se ha notado la preferencia del Gobernador de ahora sí asistir a todos los eventos que el Gobierno municipal de Juan de Dios Gámez Mendívil hace, situación que antes no sucedía por las conocidas rencillas con Estrada Ferreiro. Rocha Moya insistió en que él no tuvo nada que ver, “el Gobernante que no haga bien las cosas que se atenga a las consecuencias, sea de quien sea, sea pariente o alejado, no pariente no consanguíneo, no hay aquí preferencias de nada”. Pues será el sereno y como dice Rocha, la percepción es por cultura, pero Estrada se pasea ahora en el outlet de San Diego, donde fue visto la semana pasada muy quitado de la pena.

Con la marca de “tiro al blanco”

La Alcaldesa María Elizalde, de Mocorito, al exterior de su municipio es casi invisible y al interior tiene problemas, pero una ventaja que tiene es que no muestra intenciones de ser Senadora. Decimos lo anterior, porque de serlo así, ya la hubieran llevado a juicio político como llevaron a Jesús Estrada Ferreiro y no se le estarían dirimiendo los conflictos desde el propio Congreso de Sinaloa. Además siempre será buena idea debilitar al PAS y ganar personas afines en Morena, tarea que se inició y no ha finalizado. Prueba de ello es la ahora también protegida Carla Úrsula Corrales Corrales, de Cosalá, a quien la denuncia de juicio político la manejaron con perfil bajo y no la posicionaron como la de Estrada Ferreiro. A quienes eventualmente les empezarán a llover desde todos los rincones los pleitos, son a “El Químico” Benítez y a Vargas Landeros, que desde siempre han mostrado intenciones para el 2024. Por ejemplo: ya salió el Diputado Luis de la Rocha a exponer que el Alcalde de Mazatlán es un buen perfil para tener un proceso de juicio político.

Con la planta de fertilizantes casi en la bolsa

A pesar de que faltan 3 comunidades indígenas de ser consultadas para determinar si se construye o no la planta de amoniaco en Topolobampo, el Gobernador Rubén Rocha Moya avizora que el proyecto se hará realidad. El Mandatario reconoció que falta que se consulte en Paredones, Lázaro Cárdenas y Ohuira, sin embargo, dio a conocer que en caso de que se avale la construcción de la planta, le solicitará a la compañía GPO que mientras se realizan las obras para culminarla, que envíen fertilizante sobrante de la planta de Trinidad y Tobago para venderlo a bajo costo en Sinaloa. Viendo las cosas en perspectiva la planta de fertilizantes ha entrado ya en un punto de no retorno, porque la votación a favor ha sido casi unánime. Ojalá se cumplan todo los beneficios prometidos sin contaminar la bahía.

El encuentro AMLO-Biden

Muy cordial se vio el encuentro entre el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden, visita que por cierto el Mandatario mexicano aprovechó para reafirmar su figura de “rock star” entre los migrantes connacionales en Washington. Digamos que al parecer la reunión rindió frutos o al menos así lo dieron a entender en un comunicado conjunto en el que los dos gobiernos acuerdan el reforzamiento de los lazos binacionales y la modernización de la frontera mutua. El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó mano de obra con migración ordenada con un plan de visas temporales, así como sustituir la importación de bienes de otras regiones por las que se produzcan en América del Norte. Esto nada desdeñable para el Gobierno norteamericano. El asunto migratorio sigue siendo la gran constante, el tema pendiente, en el que no se ve todavía una enchilada completa para México en ese rubro. Lo que sí acordaron es combatir la trata de personas, fortalecer el comercio, fronteras más seguras y más modernas. Una lucha frontal para sacar al fentanilo de las calles. Cuando menos se visualiza entre los dos países un entendimiento más formal y sin declaraciones explosivas; se firmaron compromisos, y esperemos que se cumplan.

