Las autoridades han sido muy insistentes en el regreso a las escuelas, pero poco se ha reflejado en dar las condiciones necesarias para que los niños y niñas puedan volver a una vida estudiantil normal o lo más parecido previo a la pandemia.

Es política y no servicio exterior

El PRI está más o igual de traqueteado que el PAN, no se trata de una que acepte o no una propuesta del Presidente por una designación, son temas de antaño que no han podido superar en mucho tiempo.

El Revolucionario Institucional tiene sus grupos al interior, Sinaloa no es la excepción y así como hay quienes apoyan a Quirino Ordaz Coppel, por aceptar una Embajada de México en España, a propuesta de Andrés Manuel López Obrador, pero hay quienes lo consideran un traidor al partido.

Lo que hay que cuestionar ahora es por qué nadie habla de la traición del Presidente a las y los morenistas, las designaciones que pudieron ser para su equipo de trabajo fiel durante estos años.

Si total, ya son cargos que se entregan por dedazo, bien pudo mandar a mejor vida, en el buen sentido, a su grupo, pero prefirió quedar con quien le gusta el béisbol como a él.

Por alguna razón u otra, López Obrador no salía de Sinaloa cuando Quirino era Gobernador y ahora en la actual administración de Rubén Rocha Moya, ni saludos manda.