Curioso el asunto que el Mandatario estatal salga un día y el otro también a exigirle a la UAS transparencia y rendición de cuentas cuando él mismo anda buscando cerrar la puerta para las instituciones que precisamente trabajan en ello.

El oscurantismo

que se viene

Y pues no, como medio que lleva 50 años acá luchando por la transparencia y la máxima publicidad lo decimos como es: no estamos de acuerdo.

“No hay dependencia por chiquita que esté que no tenga un director y al rato debe de tener subdirectores, en todo el país, en todas las dependencias”, comentó.

El Gobernador Rubén Rocha Moya en la semanera habló como si fuera una persona que no tiene conocimiento sobre el tema, dijo que los entes de transparencia federales y estatales abonan a una burocracia dorada que debe reajustarse.

Pero al parecer, a pesar de que no son políticos jóvenes que pueden aducir que no recuerdan todo lo que se vivió, hoy las autoridades estatales siguiendo el ritmo desfachatado del Gobierno federal y el mensaje reduccionista en todos los sentidos del Presidente Andrés López Obrador , ahora quieren terminar con las instituciones que pugnan por la transparencia en el uso de los recursos públicos.

El proceso para que la ciudadanía entendamos la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en el País, y Sinaloa no es la excepción, ha sido largo; ha sido una lucha de varios años para posicionarse y aprender en lo que es exigir la información.

El eco todavía peor

Volveremos al oscurantismo que ya de por si les gusta tanto a quienes llegan al poder. Y eso no hay distingos de colores: todos salen igualitos.

Entendemos los ajustes en recursos que se tienen que dar, las crisis no son para menos, pero eso también debe ser en todos los sentidos, porque Rocha empiece por su casa o sea en su gabinete.

Siempre fiel a lo que diga el Gobernador, Feliciano Castro Meléndrez , dice que no se trata de reivindicar la opacidad, con esto de “ajustar” los entes de transparencia, sino de quitarle carga burocrática al Gobierno del Estado y abaratar los procesos de transparencia, sí, así dijo “abaratar” y es más, dice que en este caso no aplica eso de “lo barato sale caro”.

La Fiscal, ¿es inocente o se hace?

A la Fiscal General Sara Bruna Quiñónez Estrada ahora sí se le barrió y justificó el fracaso de la autoridad estatal al no atrapar a los asesinos del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos con que la ciudadanía no ha cooperado con ponerles el dedo. ¡Ahora resulta!

La Fiscal reclamó que apesar de que se ha ofrecido una recompensa de un millón de pesos por cada sospechoso del asesinato, que son dos, la gente no los ha entregado.

¿De cuándo acá es la ciudadanía la que tiene que hacerle la chamba a la Fiscal?

En ese mismo orden de ideas Quiñónez Estrada denunció que los señalados cómo asesinos aquí están, en Sinaloa, específicamente transitan por el sur del municipio de Culiacán.

Pues si tienen tanta seguridad de que aquí están a la mano, después de un año ¿Por qué no los han atrapado?

Es cierto que para la construcción de paz y la aplicación de la justicia es necesario que se involucren las sociedades y los gobiernos, pero en este caso en específico, Quiñónez Estrada debe entender que no es fácil para el ciudadano común involucrarse en casos como este, si no se ha alcanzado un estado de derecho que permita tener certeza de que si se da información para dar con ellos, no se la va a cobrar el grupo delincuencial al que pertenecen.

Y extraña que de Quiñónez Estrada vengan comentarios tan desproporcionados y desde el privilegio que su puesto le confiere.