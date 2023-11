Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Ahora habrá que ver quién será el sustituto de Inzunza Cázarez en la Secretaría General de Gobierno, y no es cosa menor, pues el funcionario número 2 en el estado se había convertido en un real poder de apoyo al Gobernador Rubén Rocha Moya, lo que no puede decirse de varios de los miembros del Gabinete, salvo el otro Enrique y quien también podría ser una opción en el proceso que se viene.

Se va conformando la dupla

No salen de una y ya les cae otra

Así, como que no queriendo la cosa, ya van cinco carpetas judicializadas contra el Rector y funcionarios de la Universidad, incluso separaron del cargo al Rector titular y el Comité de Compras, va potente el asunto. ¡Y las que faltan!

Pero a pesar de no tener esa audiencia, más tarde les citaron una nueva que corresponde a la última denuncia de la ASE, otra vez por abuso de autoridad.

Y así fue diferida otra audiencia de funcionarios de la UAS, al menos esta ocasión no fue por las benditas carpetas de investigación.

Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero estaban citados para ayer miércoles para revisarles las medidas cautelares impuestas en la causa penal por abuso de autoridad contra la Auditoría Superior del Estado, pero no acudieron por motivos de salud.

Reaparece

“Le llamó la atención públicamente al Secretario, esos comentarios no se hacen”, dijo el Gobernador en su conferencia de prensa La Semanera.

Saludos desde Durango

En fin, de todos es sabido que esa zona geográfica de Durango está más ligada a Culiacán que a su propia capital, y pues cuestión de límites entre estados, pero lo cierto es que no es un caso menor el que hayan plagiado en Culiacán a ese número de personas y luego las hayan asesinado, incluido un menor de edad, aún cuando haya sido esto último en uno o en otro estado.

Pues aunque no le guste al Gobierno del Estado, la Fiscalía de Durango prácticamente ya se desentendió del asunto de los ocho asesinados hallados en Tamazula, aduciendo que es un asunto de Sinaloa.

Acuérdate de Acapulco

Al menos por un año o más, Acapulco seguirá siendo nota. Y es que se calcula que la reconstrucción del puerto turístico, emblema del turismo en México en la década de los 70 y los 80, puede durar al menos un año o dos, quizá más.

No es cosa menor que el 80 por ciento de los hoteles estén destruidos o por lo menos con daños considerables.

Son casi 400 hoteles, y muy seguramente no todos los empresarios van a querer o a poder seguir. Por más incentivos fiscales que dé el Gobierno, no va a ser nada sencillo para este segmento empresarial. Tal vez las cadenas grandes de hoteles puedan salir adelante más fácilmente, pero no así las empresas familiares o medianas.

Y bueno, ni qué decir si pensamos en las grandes afectaciones en las colonias, donde miles de habitantes lo han perdido todo, y aún no saben siquiera cómo y en qué van a trabajar, sobre todo si su centro de trabajo está destruido.

También está el tema de la migración interna que “Otis” está provocando ya, pues son miles de personas que están saliendo de Acapulco o hasta del estado.

Los cuestionamientos a la fluidez de los apoyos continúan, mientras que del lado oficial defienden cómo se está realizando la limpieza y la restauración de servicios.

Aunque claro que en esta polarización van a seguir usando de ambos lados la tragedia, pero qué bueno sería que entraran los lados en razón y por lo menos ahora hicieran una tregua, o una pausa en sus pleitos... ojalá, pero sabemos que no será así.