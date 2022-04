No es sencillo para los mazatlecos, y seguramente para muchos visitantes, poder disfrutar de la ciudad en la zona turística, sobre todo estos últimos días con la celebración de los motociclistas... Celebración muy respetada y bienvenida, pero que muestra una vialidad sin ley, con la mayoría de los cientos de motociclistas sin respetar reglamentos viales, toreando automóviles y sin dejar pasar a peatones, por supuesto sin usar cascos y a velocidades inmoderadas.

¿Principio del fin?

Parece que estamos ante el principio del fin de Jesús Estrada Ferreiro al frente de la Alcaldía de Culiacán.

Las ruedas de la maquinaria legislativa empezaron a rodar oficialmente el viernes, cuando en una sesión secreta en el Congreso local se dio el primer paso para iniciar el juicio político contra el Presidente Municipal morenista.

A las comisiones legislativas llegaron tres denuncias, aunque se habla de una cuarta, contra Estrada Ferreiro, dos precedieron y fueron aprobadas.

La decisión de las comisiones llegó al pleno y el pleno dijo “adelante”, los diputados del PAS dijeron “no”, pero obvio, no figuran, y con la votación el Congreso dio el primer paso oficial para proceder contra el Alcalde culichi.

Todo se hizo en sesión secreta, figura que está contemplada en las reglas legislativas para tratar casos que los diputados deciden no hacer públicos, en este caso lo hicieron, al menos así lo justificaron, “por respeto a los derechos del acusado”, es decir Estrada Ferreiro.

El Alcalde ya a estas alturas de tener el conocimiento del inicio de juicio y lo que tiene son tres semanas para ejercer el derecho de audiencia.

El Poder Legislativo tiene un máximo de 60 días para finiquitar el proceso y decir si procede o no el juicio político con lo que esto implica, que es la pérdida del cargo público como Presidente Municipal.

La bancada de Morena, pareciera tenerla fácil pero... tiene 23 integrantes, entre ellos tres no apoyaron el proceso, no alcanzan por sí solos la mitad más uno y los del PAS no se unirán, aunque si se repite la dosis del viernes, la suerte está echada.

Y a todo esto, ¿por qué?, tan sencillo que es porque la mayoría considera inepto a Estrada Ferreiro. Nada más.

Aunque varios no dejan de señalar que todo es lucha por la Senaduría del 2024, además de la molestia de Feliciano Castro Meléndrez porque Estrada Ferreiro le dijo líder de pandilla, sumado a que el 10 por ciento que firmó en una de las denuncias no representa al millón de habitantes de Culiacán.